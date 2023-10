Der Einfluss des Klimawandels auf die Blatt- und Blütezeit

Der Botanische Garten in Glasnevin, Dublin, nimmt seit den 1970er Jahren an einem europaweiten Experiment teil, um die Auswirkungen des Klimawandels auf den Zeitpunkt des Vegetationswachstums zu untersuchen. Die Gärten haben das Blatt-, Blüh- und Fallverhalten von geklonten Bäumen und Gehölzen wie Pappeln, Buchen, Kirschen und blühenden Johannisbeeren überwacht. Diese Pflanzen wurden aus deutschen Botanischen Gärten bezogen und an verschiedene Orte in ganz Europa verschickt. Durch die Aufzeichnung des Zeitpunkts des Blattaustriebs und des Erscheinens der Blüten können die Forscher den Einfluss des Klimas auf diese phänologischen Pflanzen beurteilen.

Laut Matthew Jebb, dem Direktor des Botanischen Gartens, ermöglicht der langfristige Charakter des Projekts den Forschern, Veränderungen im Beginn der Jahreszeiten im Laufe der Zeit aufzuzeichnen. Die von identischen Pflanzen, die in ganz Europa wachsen, gesammelten Daten sind für das Verständnis des Klimawandels effektiver als die von einem einzelnen Standort gesammelten Daten. Das Projekt hat ergeben, dass der Frühjahrsaustrieb in Europa um etwa drei Wochen vorverlegt wurde, was die Auswirkungen des Klimawandels zeigt. Jebb weist darauf hin, dass sich Pflanzen aufgrund des Klimawandels durchschnittlich vier Kilometer pro Jahr in Richtung Norden bewegen.

Diese Änderung der Blatt- und Blütezeit hat erhebliche Auswirkungen auf die Beziehung zwischen Pflanzen und ihrer Umwelt. Eine frühere Blatt- und Blüte könnte das Gleichgewicht zwischen Pflanzen, Bestäubern und anderen Organismen, die auf Blumen angewiesen sind, stören. Es besteht die Befürchtung, dass es einen Wendepunkt geben könnte, an dem Ökosysteme nicht mehr richtig funktionieren, was dazu führen könnte, dass die Arten sich nur eingeschränkt fortpflanzen können. Jebb betont, wie wichtig es ist, ausgewachsene Hartholzbäume zu schützen, die große Mengen Kohlenstoff binden und für die Umwelt von entscheidender Bedeutung sind.

Die Ergebnisse dieses laufenden Projekts verdeutlichen die Notwendigkeit weiterer Forschungs- und Naturschutzbemühungen, um die Auswirkungen des Klimawandels auf Pflanzenökosysteme zu verstehen und abzumildern.

Quellen: The Guardian