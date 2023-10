Die Rolle der borealen und gemäßigten Wälder bei der Kohlenstoffbindung

Mithilfe einer bahnbrechenden Analysemethode für Satellitenbilder ist es einem internationalen Forschungsteam gelungen, die jährlichen Veränderungen der globalen Waldbiomasse zwischen 2010 und 2019 zu kartieren. Die von der französischen Kommission für alternative Energien und Atomenergie (CEA) und INRAE ​​koordinierte Studie konzentrierte sich auf die Identifizierung der Hauptkohlenstoffsenken in verschiedenen Waldbiomen.

Die Forscher fanden heraus, dass Wälder in den Wäldern der Boreal- und gemäßigten Zonen zu den wichtigsten globalen Kohlenstoffsenken geworden sind und erhebliche Mengen an Kohlendioxid absorbieren. Im Gegensatz dazu sind tropische Wälder, die Abholzung, Bränden und Dürre ausgesetzt waren, nahezu kohlenstoffneutral. Diese in der Fachzeitschrift Nature Geoscience veröffentlichten Ergebnisse unterstreichen die Bedeutung der Berücksichtigung junger Wälder und der Waldschädigung in prädiktiven Kohlenstoffsenkenmodellen für die Entwicklung wirksamerer Strategien zur Eindämmung des Klimawandels.

Die Kohlenstoffbindung, die durch die Steigerung der pflanzlichen Biomasse erreicht wird, spielt eine entscheidende Rolle bei der Eindämmung des Klimawandels. Die Kohlenstoffbilanz der Biomasse wird durch Faktoren wie Pflanzenwachstum, Waldausdehnung, Ernte, Entwaldung, Degradation, Baumsterblichkeit und natürliche Störungen bestimmt. Die Überwachung von Veränderungen der Kohlenstoffvorräte in Biomasse im Laufe der Zeit ist von entscheidender Bedeutung, um die Auswirkungen des Klimawandels und menschlicher Aktivitäten auf Ökosysteme zu verstehen und vorherzusagen und so die Entwicklung wirksamer Maßnahmen zur Eindämmung des Klimawandels zu ermöglichen.

Um Vegetationsdaten zu erhalten, nutzten die Forscher den Satelliten „Soil Moisture and Ocean Salinity“ (SMOS), insbesondere mit der L-Band Vegetation Optical Depth (L-VOD)-Methode. Dieser einzigartige Ansatz ermöglichte die Schätzung der durchschnittlichen oberirdischen Kohlenstoffvorräte auf globaler Ebene. Die weit verbreitete Anwendung von L-VOD unterliegt jedoch Einschränkungen aufgrund von Funkfrequenzstörungen durch menschliche Aktivitäten und der Empfindlichkeit gegenüber dem vegetativen Wassergehalt.

Um diesen Herausforderungen zu begegnen, entwickelte das Forschungsteam einen Doppelfilter, der zeitliche Signalzerlegungstechniken beinhaltete, um Interferenzeffekte zu minimieren. Sie verwendeten oberirdische Biomassedaten und eine globale Karte des ober- und unterirdischen Biomasseverhältnisses, um die räumliche und zeitliche Verteilung des gesamten lebenden Biomassekohlenstoffs in terrestrischen Ökosystemen von 2010 bis 2019 zu berechnen.

Die Ergebnisse zeigten, dass die Kohlenstoffvorräte der terrestrischen Biomasse von 500 bis 2010 um etwa 2019 Millionen Tonnen pro Jahr gestiegen sind. Wälder in den nördlichen und gemäßigten Zonen erwiesen sich als die Hauptverursacher der globalen Kohlenstoffsenke, während tropische Wälder aufgrund von Abholzung und Baumsterben zu kleinen Kohlenstoffquellen wurden durch Dürre verursacht. Die Ergebnisse verdeutlichten auch die Bedeutung des Waldalters, wobei alte Tropenwälder nahezu kohlenstoffneutral sind, während junge und mittelalte gemäßigte und boreale Wälder als größte Kohlenstoffsenken dienten.

Diese Ergebnisse stellen bestehende Vorhersagemodelle in Frage, die davon ausgehen, dass alle Urwälder große Kohlenstoffsenken sind und die Auswirkungen der Waldschädigung und Entwaldung auf tropische Wälder nicht berücksichtigen. Um die Dynamik von Kohlenstoffsenken auf globaler Ebene zu verstehen, müssen Waldalter und Walddegradation berücksichtigt werden. Dieses Wissen kann in die Entwicklung wirksamerer Maßnahmen zur Eindämmung des Klimawandels einfließen.

