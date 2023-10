MIT-Geologen untersuchen akustische Muster in Gesteinen, um die Erdkruste zu verstehen

Geologen vom MIT haben die von Gesteinen ausgesendeten akustischen Muster untersucht, um ein besseres Verständnis der Erdkruste zu erlangen. Indem das Team Marmorproben verschiedenen Drücken aussetzte, stellte es fest, dass die Steine ​​bei niedrigen Drücken tiefe „Booms“ und bei höheren Drücken höhere Knistergeräusche aussendeten. Diese akustischen Muster können Einblicke in die Arten von Rissen, Spalten und Defekten geben, die in der Erdkruste in verschiedenen Tiefen auftreten. Diese Informationen können dann verwendet werden, um instabile Regionen zu identifizieren, in denen die Gefahr von Erdbeben oder Vulkanausbrüchen besteht. Die Forschung könnte auch bei der Bohrung nach erneuerbarer Geothermie hilfreich sein.

Die Erdkruste besteht aus Gesteinen unterschiedlicher Festigkeit und Stabilität. Gesteine ​​in der Nähe der Oberfläche sind typischerweise spröder und brechen leichter, während Gesteine ​​in größeren Tiefen duktiler sind und zum Fließen neigen. Der Übergang zwischen diesen beiden Zuständen, bekannt als „Spröd-zu-Duktil-Übergang“, ist wichtig für das Verständnis der Stärke der Lithosphäre und der Orte, an denen große Erdbeben wahrscheinlich auftreten. Dieser Übergang ist jedoch nicht gut verstanden.

Um die Festigkeit und Stabilität von Gesteinen zu untersuchen, untersuchte das Team mikroskopische Defekte wie Risse, Spalten und Poren. Diese Defekte können Einfluss darauf haben, ob ein Gestein spröde oder duktil ist. Um diese Defekte zu beobachten, verwendete das Team Ultraschallwellen mit hohen Frequenzen. Die Ultraschallwellen würden von den mikroskopisch kleinen Rissen und Spalten im Gestein abprallen, vibrieren und reflektiert werden und so Informationen über deren Muster preisgeben.

In ihren Experimenten testete das Team Zylinder aus Carrara-Marmor, einem Material, das für seine gut charakterisierten Eigenschaften bekannt ist. Die Steine ​​wurden mit einem speziellen Gerät extremen Drücken ausgesetzt und beim Zerkleinern wurden Ultraschallwellen durch die Steine ​​geschickt. Das Team zeichnete die akustischen Muster auf, die die Gesteine ​​während der Verformung abgeben.

Bei geringerem Druck brachen die Gesteine ​​plötzlich auf und erzeugten niederfrequente Knallgeräusche. Bei höheren Drücken zeigten die Gesteine ​​ein stärkeres Knistern, das durch mikroskopische Defekte verursacht wurde, die als sich ausbreitende und fließende Versetzungen bekannt sind. Diese akustischen Muster liefern wertvolle Informationen über das Verhalten von Gesteinen bei unterschiedlichen Drücken und Tiefen in der Erdkruste.

Diese Forschung hat das Potenzial, dazu beizutragen, instabile Regionen unter der Erdoberfläche zu identifizieren und unser Verständnis der Stärke der Lithosphäre zu verbessern. Es kann auch bei Bohrarbeiten für Geothermie hilfreich sein. Weitere Studien in diesem Bereich könnten Einblicke in das komplexe Verhalten von Gesteinen liefern und unsere Fähigkeit verbessern, Erdbeben und Vulkanausbrüche vorherzusagen.

