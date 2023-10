Indien sollte den Wettlauf ins All vermeiden, heißt es in einem neuen Buch

Ein neues Buch mit dem Titel „Chandrayaan-3: India on the Moon“ betont, dass Indien sich nicht in den aktuellen Weltraumwettlauf zwischen den USA und China einmischen sollte. Der Erfolg der Chandrayaan-3-Mission hat bereits gezeigt, dass das indische System in der Lage ist, solche technologieintensiven Projekte zu realisieren.

Das von Ajey Lele, einem Berater am Manohar Parrikar Institute for Defense Studies and Analyses, verfasste Buch bietet einen Überblick über die Chandrayaan-3-Mission sowie die Entwicklung des indischen Mondprogramms. Es zeichnet Indiens Reise zum Mond nach, beginnend mit seiner Gründung in den frühen 2000er Jahren.

Laut Lele ist der Erfolg der Chandrayaan-3-Mission nicht nur für Indiens kommerziellen Raumfahrtsektor von Vorteil, sondern stellt auch die wissenschaftlichen und technologischen Fähigkeiten des Landes unter Beweis. Es wird erwartet, dass dieser Erfolg in Zukunft weitere Investitionen in den Raumfahrtsektor anziehen wird.

Lele argumentiert, dass Indien sich nicht als Teil des sogenannten „Mondrennens“ betrachten sollte. Er erklärt, dass der Wettbewerb im Weltraum ein bestimmender Aspekt der Machtpolitik der Ära des Kalten Krieges war und dass heute jedes Land seine Raumfahrtprogramme auf der Grundlage seiner eigenen technologischen und finanziellen Möglichkeiten plant.

Lele räumt zwar ein, dass Länder den Mond nach Ressourcen für den Planeten erforschen, stellt jedoch fest, dass ein Alleingang keine praktische Option sei. Es werden Kooperationen wie das Artemis-Programm ins Leben gerufen, um die internationale Zusammenarbeit zu erleichtern. Sogar Länder wie China und Russland sind daran interessiert, einen Mondkorridor einzurichten.

Lele schlägt vor, dass Länder wie Indien sich von diesem Wettbewerb zwischen den USA und China fernhalten sollten. Stattdessen empfiehlt er Indien, sich darauf zu konzentrieren, seine eigene Mondagenda klar zu formulieren und künftige Kooperationen mit großen Raumfahrtnationen zu planen.

Der Erfolg der Chandrayaan-3-Mission positioniert Indien als bedeutenden Akteur in der Raumfahrtindustrie und verleiht ihm auf der globalen Bühne Prestige als „Soft Power“.

Insgesamt betont das Buch, dass Indiens Erfolge im Weltraum anerkannt und für künftige Fortschritte genutzt werden sollten, wobei unnötiger Wettbewerb im Wettlauf zum Mond vermieden werden sollte.

Quelle: Dieser Artikel basiert auf einem syndizierten Feed und wurde nicht von den Devdiscourse-Mitarbeitern bearbeitet.

Definitionen:

– Chandrayaan-3: Indiens dritte Monderkundungsmission.

– Soft Power: Die Fähigkeit eines Landes, andere durch nichtzwangsvolle Mittel wie kulturellen Austausch und Diplomatie zu beeinflussen.

– ISRO: Indische Weltraumforschungsorganisation

Quellen:

– **Titel:** Indien sollte den Wettlauf ins All vermeiden, heißt es in einem neuen Buch

– **Autor:** Ajey Lele

– **Herausgegeben von:** Rupa

– **Quellenartikel:** Basierend auf einem syndizierten Feed, nicht von Devdiscourse-Mitarbeitern bearbeitet