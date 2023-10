Indiens Erfolg bei der Chandrayaan-3-Mission zeigt die Fähigkeit für technologieintensive Projekte

Laut einem neuen Buch von Ajey Lele, einem Berater am Manohar Parrikar Institute for Defense Studies and Analyses, hat Indiens erfolgreiche Chandrayaan-3-Mission die Fähigkeit des Landes unter Beweis gestellt, technologieintensive Projekte durchzuführen. Das Buch mit dem Titel „Chandrayaan-3: India on the Moon“ bietet einen Überblick über die Mission und die Entwicklung des indischen Mondprogramms.

Lele betont, dass der Erfolg von Chandrayaan-3 nicht nur für Indiens kommerziellen Raumfahrtsektor, sondern auch aus wissenschaftlicher, technologischer und kommerzieller Sicht von Bedeutung ist. Er glaubt, dass der Erfolg des indischen Raumfahrtprogramms bei der Anziehung von Investitionen zur vielversprechenden Zukunft des Sektors beitragen wird. Es positioniert Indien auch als wichtigen Akteur in der globalen Weltraumgemeinschaft.

Allerdings weist Lele darauf hin, dass Indien davon absehen sollte, sich auf einen „Mondwettlauf“ mit anderen Ländern wie den USA und China einzulassen. Er erklärt, dass der Wettbewerb im Weltraum ein bestimmender Teil der Machtpolitik während des Kalten Krieges war und dass heute jedes Land seine Raumfahrtprogramme auf der Grundlage seiner eigenen technologischen und finanziellen Möglichkeiten plant.

Lele argumentiert, dass es für Indien von wesentlicher Bedeutung ist, sich auf Zusammenarbeit und Partnerschaften zu konzentrieren, anstatt sich auf einen Wettlauf mit Ländern einzulassen, die über fortschrittlichere Programme verfügen. Er schlägt vor, dass Indien seine Mondagenda formulieren und sein zukünftiges Vorgehen planen sollte, indem es gemeinsame Kooperationen mit großen Raumfahrtnationen prüft.

Insgesamt positioniert der Erfolg von Chandrayaan-3 Indien als herausragenden Akteur im globalen Weltraumbereich. Mit den unter Beweis gestellten Fähigkeiten hat Indien nun die Möglichkeit, sein Raumfahrtprogramm weiter auszubauen und internationale Kooperationen zu fördern, die zu künftigen Fortschritten in der Weltraumforschung und -technologie beitragen werden.

Quellen:

– Chandrayaan-3: India on the Moon von Ajey Lele, veröffentlicht von Rupa

– PTI