Enthüllung des Geheimnisses der Geisterhand im Weltraum

Das neueste Röntgen-Weltraumteleskop der NASA hat einen faszinierenden Blick auf eine Sternexplosion eingefangen und damit pünktlich zu Halloween ein himmlisches Spektakel enthüllt. Dieses unheimliche Phänomen, das auch als „Geisterhand“ bezeichnet wird und offiziell als MSH 15-52 bekannt ist, entstand aus den Überresten des Untergangs eines massereichen Sterns. Das katastrophale Ereignis, eine sogenannte Supernova-Explosion, hinterließ einen Pulsar – einen superdichten, sich schnell drehenden Sternkörper.

Pulsare, auch rotierende Neutronensterne genannt, besitzen starke Magnetfelder, die starke Winde und Strahlen geladener Teilchen erzeugen und so einen sogenannten Pulsarwindnebel bilden. Im Fall von MSH 15-52 schleudert der Pulsar PSR B1509-58, der sich nahe der Bildmitte befindet, Partikel in den Weltraum, wodurch eine leuchtende Formation entsteht, die an eine menschliche Hand erinnert.

Forscher haben diese Geisterhand mit dem Imaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE) der NASA analysiert und konnten so MSH 15-52 etwa 17 Tage lang beobachten. Diese Beobachtungen lieferten neue Einblicke in das Magnetfeld des Pulsars und die Ausrichtung seiner Röntgenstrahlen, ein Phänomen, das als Röntgenpolarisation bekannt ist. Die Daten enthüllten die erste Magnetfeldkarte des Nebels, wie Roger Romani, der Hauptautor der Studie von der Stanford University, erklärte: „Die geladenen Teilchen, die die Röntgenstrahlen erzeugen, bewegen sich entlang des Magnetfelds und bestimmen so die Grundform des Nebels.“ die Knochen tun in der Hand eines Menschen.“

Ein faszinierender Aspekt, der durch die IXPE-Daten entdeckt wurde, ist das Vorhandensein einer bemerkenswert hohen Polarisation in großen Regionen von MSH 15-52, was auf minimale Turbulenzen in diesen Bereichen des Pulsarwindnebels hinweist. Dadurch entstehen gerade und gleichmäßige Magnetfeldlinien, die der Struktur von Fingern und Daumen ähneln. Umgekehrt verleihen komplexe und turbulente Regionen den Partikeln einen „Energieschub“, der sich im hellen, deutlichen Röntgenstrahl nahe dem „Handgelenk“ der handförmigen Struktur zeigt.

Diese Erkenntnisse werfen insbesondere Licht auf die Geschichte der superenergetischen Materie- und Antimaterieteilchen, die den Pulsar umgeben. Laut Niccolò Di Lalla, einem Mitautor der Studie, „lehrt uns dies, wie Pulsare als Teilchenbeschleuniger fungieren können.“ MSH 15-52, 16,000 Lichtjahre von der Erde entfernt, wurde erstmals 2001 vom Chandra-Röntgenobservatorium der NASA beobachtet.

Die jüngsten Entdeckungen, die anhand der IXPE-Daten gemacht wurden, wurden im Astrophysical Journal veröffentlicht und bieten Astronomen ein tieferes Verständnis der mysteriösen Kräfte, die in der Geisterhand in den Tiefen des Weltraums wirken.

