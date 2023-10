Der Start des Starliners von Boeing verzögerte sich erneut und ist nun für April 2024 geplant

Boeing und die NASA stehen vor einer weiteren Verzögerung beim ersten bemannten Start des Starliner-Raumschiffs und verschieben den frühesten verfügbaren Starttermin auf April 2024. Dies erfolgt nach einer Reihe von Verschiebungen und technischen Problemen, die das Starliner-Programm geplagt haben.

Die jüngste Verzögerung, die die NASA in einer Pressemitteilung bekannt gab, hängt wahrscheinlich mit Bedenken hinsichtlich des Fallschirmsystems des Raumfahrzeugs und der Entdeckung von brennbarem Klebeband im Inneren des Fahrzeugs zusammen. Diese Probleme haben zu Rückschlägen und weiterer Fehlerbehebung geführt.

Der Zweck der bevorstehenden Mission, bekannt als Boeing Crew Flight Test (CFT) der NASA, besteht darin, Starliner eine Generalprobe zu geben, indem er zusammen mit den Astronauten Butch Wilmore und Suni Williams zur Internationalen Raumstation geschickt wird. Die Mission wird die Fähigkeiten des Raumfahrzeugs demonstrieren und seine Eignung für zukünftige bemannte Reisen demonstrieren.

Boeing, das seit 4.3 im Rahmen eines 2014-Milliarden-Dollar-Vertrags mit der NASA zusammenarbeitet, hat bei dem problematischen Projekt erhebliche Verluste in Höhe von 1.14 Milliarden US-Dollar erlitten. Bei der CFT-Mission gab es mehrere zeitliche Änderungen, wobei jedes neue Datum auf einen Start hindeutete, nur um sich dann erneut zu verzögern.

Die Reise des Starliner von Boeing war seit seinem ursprünglichen Ziel für den operativen Einsatz im Jahr 2017 eine Herausforderung. Beim unbemannten Test im Jahr 2019 gelang es nicht, an der ISS anzudocken, was zu weiteren Tests und Fehlerbehebungen führte. Beim darauffolgenden Orbital Flight Test-2 (OFT-2) kam es zu eigenen Störungen, doch er koppelte erfolgreich an die ISS an und kehrte zur Erde zurück. Allerdings scheint sich der Weg zur CFT-Mission ständig im Aufbau zu befinden.

Ein technisches Problem, das aufgetaucht ist, betrifft die Fallschirme des Raumfahrzeugs, die eine geringere Ausfalllast als erwartet aufwiesen. Boeing hat die „Soft Links“ des Fallschirms neu konfiguriert, um dieses Problem zu beheben, und für November ist ein Fallschirm-Abwurftest geplant. Ein weiteres technisches Problem betrifft die Verwendung von brennbarem Klebeband zur Isolierung von Kabelbäumen, was Boeing dazu veranlasst hat, einen erheblichen Teil davon zu entfernen und Abhilfemaßnahmen zu entwickeln.

Mit Blick auf die Zukunft könnte bei einem erfolgreichen Verlauf der CFT-Mission möglicherweise Anfang 1 eine operative Mission namens PCM-2025 stattfinden. Die NASA hat jedoch auch die Möglichkeit erwähnt, für diese Mission einen SpaceX Crew Dragon einzusetzen. In Ermangelung des Starliners hat sich die NASA beim Transport ihrer Astronauten zur Internationalen Raumstation auf SpaceX verlassen.

Während Starliner für die NASA immer noch vielversprechend ist, haben die anhaltenden technischen Probleme und Verzögerungen Zweifel an seiner Zuverlässigkeit aufkommen lassen. Nur die Zeit wird zeigen, ob Starliner seine Herausforderungen meistern und sein Potenzial als Schlüsselfahrzeug für künftige bemannte Weltraummissionen ausschöpfen kann.

Quellen: NASA (Pressemitteilung)