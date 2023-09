Eine OLED, die blaues Licht bei rekordverdächtiger Spannung aussendet: Mögliche Fortschritte in der Smartphone- und Display-Technologie

Forscher von Tokyo Tech haben eine bahnbrechende Innovation in der OLED-Technologie (Organic Light Emitting Diode) erzielt, indem sie eine OLED entwickelt haben, die blaues Licht bei einer Rekordspannung von 1.47 V aussendet. Dieser Durchbruch hat das Potenzial, kommerzielle Smartphone- und Display-Technologien zu revolutionieren.

Blaues Licht ist für lichtemittierende Geräte, Smartphone-Bildschirme und Großbildschirme unerlässlich. Allerdings war die Entwicklung effizienter blauer OLEDs aufgrund der für ihren Betrieb erforderlichen hohen Spannung eine Herausforderung. Herkömmliche blaue OLEDs benötigen typischerweise etwa 4 V für eine Leuchtdichte von 100 cd/m2, was höher ist als die Spannung von Lithium-Ionen-Akkus, die üblicherweise in Smartphones verwendet werden. Daher besteht ein dringender Bedarf an der Entwicklung blauer OLEDs, die bei niedrigeren Spannungen betrieben werden können.

Die Forscher von Tokyo Tech haben in Zusammenarbeit mit anderen Institutionen eine Upconversion-OLED entwickelt, die eine blaue Emission bei einer extrem niedrigen Einschaltspannung von 1.47 V erreicht. Das Gerät nutzt bestimmte Materialien, darunter NDI-HF als Akzeptor, 1,2- ADN als Donor und TbPe als fluoreszierender Dotierstoff. Die OLED arbeitet mit einem Aufwärtskonvertierungsmechanismus, bei dem Löcher und Elektronen in die Donor- bzw. Akzeptorschicht injiziert werden und an der Donor-/Akzeptor-Grenzfläche rekombinieren, um einen Ladungsübertragungszustand zu bilden. Dieser Zustand überträgt selektiv Energie auf den Emitter, was zur Emission von blauem Licht führt.

Das neuartige OLED zeigte eine Leuchtdichte von 100 cd/m2, was der eines kommerziellen Displays entspricht, bei nur 1.97 V. Diese Leistung reduziert den Spannungsbedarf für blaue OLEDs deutlich und ermöglicht es, die kommerziellen Anforderungen für diese Geräte zu erfüllen. Die Studie unterstreicht die Bedeutung der Optimierung des Designs der Donor/Akzeptor-Schnittstelle für die Steuerung exzitonischer Prozesse.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Entwicklung einer OLED, die blaues Licht bei einer Rekordspannung aussendet, einen bemerkenswerten Fortschritt in der OLED-Technologie darstellt. Dieser Durchbruch hat das Potenzial, Fortschritte bei Smartphone- und Display-Technologien voranzutreiben und sie energieeffizienter und zugänglicher zu machen.

Referenz:

„Blaue organische Leuchtdiode mit einer Einschaltspannung von 1.47 V.“ Naturkommunikation.