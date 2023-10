Ein neuer Mechanismus, der die Blutgefäße des Gehirns betrifft, gibt Aufschluss über die Bildung des Langzeitgedächtnisses

By

Forscher haben einen bisher unbekannten Mechanismus entdeckt, der mit den Blutgefäßen des Gehirns zusammenhängt und zur Bildung des Langzeitgedächtnisses beiträgt. Während sich die meisten Studien auf Neuronen beim Verständnis von Lernen und Gedächtnis konzentrierten, deuten neuere Erkenntnisse darauf hin, dass auch andere Zelltypen wie Perizyten eine Rolle spielen.

Perizyten sind Zellen, die die Wände kleiner Blutgefäße im Gehirn auskleiden und für die Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit der Blut-Hirn-Schranke verantwortlich sind. Neuere Forschungsergebnisse deuten jedoch darauf hin, dass Perizyten auch an verschiedenen neurologischen Erkrankungen beteiligt sein können, darunter Schlaganfall, Epilepsie und Multiple Sklerose.

Die leitende Autorin der Studie, Cristina Alberini, betont die Bedeutung dieser Entdeckung und erklärt, dass Gehirnerkrankungen, die mit Gefäß- und Stoffwechselproblemen einhergehen, auf Defizite in der Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Zelltypen zurückzuführen sein könnten. Diese neuartigen Erkenntnisse eröffnen neue Möglichkeiten zum Verständnis der zugrunde liegenden Ursachen von Erkrankungen wie der Alzheimer-Krankheit und Demenz.

Die Forscher untersuchten auch die Rolle eines Proteinhormons namens Insulin-like Growth Factor 2 (IGF2) beim Lernen und Gedächtnis. Sie fanden heraus, dass die IGF2-Spiegel in Perizyten nach dem Lernen bei Ratten und Mäusen anstiegen. Diese Entdeckung führte zu der Frage, ob IGF2 in Perizyten für die Bildung von Langzeitgedächtnissen notwendig ist.

Zur weiteren Untersuchung führten die Forscher Experimente mit Mäusen durch, bei denen die IGF2-Produktion in Perizyten ausgeschaltet war. Sie fanden heraus, dass diese Mäuse im Vergleich zu normalen Mäusen kein Langzeitgedächtnis bilden konnten. Insbesondere zeigten sie Defizite sowohl im kontextuellen als auch im räumlichen Gedächtnis, was auf die Bedeutung von IGF2 in Perizyten für die Gedächtnisbildung hinweist.

Darüber hinaus beobachteten die Forscher, dass die neuronale Stimulation zur IGF2-Produktion in Perizyten führte, was dann die mit dem Lernen verbundenen neuronalen Aktivierungsmechanismen stimulierte. Dieser Befund legt nahe, dass es bei der Bildung von Langzeitgedächtnissen eine kooperative Beziehung zwischen Neuronen und Perizyten gibt.

Zusammenfassend unterstreicht diese Studie die Bedeutung von Perizyten und ihrer Produktion von IGF2 im komplexen Prozess der Bildung des Langzeitgedächtnisses. Das Verständnis dieser Mechanismen könnte zu Fortschritten bei der Behandlung von Gedächtnisstörungen und neurologischen Erkrankungen führen.

Quellen:

– Kiran Pandey, et al., Neuronale Aktivität treibt die IGF2-Expression von Perizyten an, um das Langzeitgedächtnis zu bilden, Neuron (2023).