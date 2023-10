Die Blockierung des Immun-Checkpoint-Moleküls ist vielversprechend bei der Behandlung aggressiven Krebses bei Kindern

By

Eine kürzlich von Forschern von Cima und der Clínica Universidad de Navarra in Zusammenarbeit mit der internationalen Kooperationsgruppe Diffuse Midline Glioma (DMG-ACT) durchgeführte Studie hat gezeigt, dass die Blockierung eines Immun-Checkpoint-Moleküls möglicherweise Tumore reduzieren und das Überleben in Tiermodellen verlängern könnte der aggressivste Krebs im Kindesalter. Die Forschung, die am Krebszentrum Clínica Universidad de Navarra durchgeführt wurde, konzentrierte sich auf das diffuse intrinsische Stammgliom (DIPG), einen aggressiven Hirnstammtumor und die häufigste Todesursache im Zusammenhang mit Krebs bei Kindern.

Die Immuntherapie hat sich bei vielen Krebsarten als praktikable Option erwiesen, klassische Inhibitoren waren jedoch bei der Behandlung von DIPGs nicht wirksam. Die Forscher fanden jedoch heraus, dass das TIM-3-Immun-Checkpoint-Molekül sowohl in den Tumorzellen als auch in der DIPG-Mikroumgebung stark exprimiert wird. Durch die Hemmung von TIM-3 konnten sie eine proinflammatorische Tumormikroumgebung fördern, die die Antitumor-Immunantwort verstärkt.

Die Hemmung von TIM-3 führte in experimentellen Modellen zu einer erhöhten Langzeitüberlebensrate, was darauf hindeutet, dass es ein potenzielles therapeutisches Ziel für klinische Studien bei DIPG-Patienten sein könnte. Diese bahnbrechende Forschung gibt Anlass zur Hoffnung, wirksame Behandlungsmöglichkeiten für diesen aggressiven Krebs im Kindesalter zu finden.

Die Studie wurde durch Mittel verschiedener öffentlicher und privater Organisationen unterstützt, darunter des European Research Council, der ChadTough-Defeat DIPG Foundation, der Spanish Association Against Cancer, Vicky's Dream, der Adey Foundation, der ACS Foundation und der Pablo Ugarte Association.

Insgesamt unterstreicht diese Forschung das Potenzial der Immuntherapie und die Bedeutung der Identifizierung von Zielmolekülen zur Verbesserung der Behandlungsergebnisse für Patienten mit DIPG.

Quellen: Cancer Cell Journal, Cima University of Navarra