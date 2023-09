Schwarze Löcher verschlingen ihre Umgebung schneller als erwartet

Eine aktuelle Studie der Northwestern University hat neues Licht auf den unersättlichen Appetit von Schwarzen Löchern geworfen. Obwohl bekannt ist, dass Schwarze Löcher nicht wie lebende Organismen fressen, können sie aufgrund ihrer Anziehungskraft nahegelegene Objekte wie Gas, Staub und sogar Sterne verschlingen. Dieser Vorgang wird allgemein als „Essen“ bezeichnet.

Traditionell glaubte man, dass Schwarze Löcher in Anlehnung an die Vorhersagen der klassischen Akkretionsscheibentheorie langsam Materie aus ihrer Umgebung verbrauchen. Die neue Forschung, bei der fortschrittliche 3D-Simulationen zum Einsatz kamen, hat diese Annahme jedoch als falsch erwiesen.

Die Studie ergab, dass Schwarze Löcher mit erstaunlich hoher Geschwindigkeit durch ihre Akkretionsscheibe rasen und diese praktisch in einem Wirbelwind verschlingen. Eine Akkretionsscheibe ist eine wirbelnde Materiescheibe, die sich spiralförmig in ein Schwarzes Loch verwandelt. Diese Scheibe entsteht, wenn sich das Schwarze Loch in einem Doppelsternsystem mit einem Begleitstern befindet oder wenn es von einer Gas- und Staubwolke umgeben ist. Die enorme Gravitationskraft des Schwarzen Lochs zieht diese Elemente an und lässt sie spiralförmig in die Tiefen des Schwarzen Lochs treiben.

Die Entdeckung dieses beschleunigten Verbrauchs liefert wertvolle Einblicke in das Verhalten von Schwarzen Löchern und ihre Auswirkungen auf ihre Umgebung. Die Forscher der Northwestern University hoffen, dass dieses neu gewonnene Verständnis den Wissenschaftlern helfen könnte, die Geheimnisse rund um diese rätselhaften kosmischen Wesen zu lüften.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der unstillbare Hunger von Schwarzen Löchern dazu führt, dass sie ihre Umgebung viel schneller verbrauchen als bisher angenommen. Durch ihre enorme Anziehungskraft verbrauchen sie schnell Gas, Staub und sogar Sterne. Die kürzlich von der Northwestern University durchgeführte und auf 3D-Simulationen basierende Studie hat diesen beschleunigten Verbrauch aufgedeckt und neue Erkenntnisse über das Verhalten von Schwarzen Löchern geliefert.

Quellen:

– Studie der Northwestern University