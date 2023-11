Die schwer fassbare Drehung des supermassiven Schwarzen Lochs von M87

In einer bahnbrechenden Leistung hat ein internationales Astronomenteam unter der Leitung von Yuzhu Cui den endgültigen Beweis für das rotierende supermassereiche Schwarze Loch im Zentrum der riesigen elliptischen Galaxie M87 erbracht. Diese Entdeckung ist ein weiterer Meilenstein in der Geschichte von M87, die 1918 begann, als sie als erste Galaxie ihren leuchtenden Jet enthüllte. Darüber hinaus schrieb M87 im Jahr 2019 Geschichte, als das Event Horizon Telescope das erste Bild des Schattens eines Schwarzen Lochs aufnahm.

Das supermassive Schwarze Loch in M87 wiegt unglaubliche 6.5 Milliarden Sonnenmassen und ist damit über tausendmal massereicher als das Schwarze Loch im Zentrum unserer Milchstraße. Das Abrufen von Daten von diesen rätselhaften Objekten ist keine leichte Aufgabe, aber die Forscher nutzten präzedierende Jets und Akkretionsscheiben sowie Einsteins Allgemeine Relativitätstheorie, um in die Geheimnisse von M87 einzutauchen.

Cuis Team analysierte Daten aus 17 Jahren eines globalen Netzwerks von Radioteleskopen und entdeckte einen bemerkenswerten 11-Jahres-Zyklus von Präzessionsjets und enthüllte, dass die Rotationsachsen des Schwarzen Lochs und seiner Akkretionsscheibe falsch ausgerichtet sind. Diese Fehlausrichtung führt dazu, dass sich der Strahl verschiebt oder wackelt, was zu einer Präzession führt. Die vom Team entwickelten Modelle stimmen genau mit den Beobachtungsdaten überein und bestätigen, dass das supermassereiche Schwarze Loch im Herzen von M87 tatsächlich rotiert und eine entscheidende Rolle bei Energieübertragungsmechanismen spielt.

Dieser Durchbruch stellt nicht nur einen bedeutenden Fortschritt beim Verständnis von Schwarzen Löchern dar, sondern stellt Wissenschaftler auch vor neue Fragen und Herausforderungen. Die Forscher wollen nun die Struktur der zugehörigen Akkretionsscheibe untersuchen und die Rotationsgeschwindigkeiten sowohl des Schwarzen Lochs als auch der Scheibe bestimmen. Durch die Aufklärung dieser Geheimnisse hoffen Astronomen, tiefere Einblicke in die bemerkenswerten Energieerzeugungsmechanismen aktiver galaktischer Kerne wie M87 zu gewinnen.

Häufig gestellte Fragen (FAQ):

F: Wie weit ist M87 entfernt?

A: M87 befindet sich etwa 55 Millionen Lichtjahre von der Erde entfernt.

F: Wie massiv ist das supermassereiche Schwarze Loch in M87 im Vergleich zu dem in der Milchstraße?

A: Das Schwarze Loch in M87 ist über tausendmal massereicher als das in der Milchstraße.

F: Was ist Präzession?

A: Unter Präzession versteht man die allmähliche Änderung der Ausrichtung der Rotationsachse eines Objekts. Im Fall des Schwarzen Lochs von M87 führt die falsch ausgerichtete Achse dazu, dass sich der Jet verschiebt oder wackelt, was zu einer Präzession führt.

F: Was sind Akkretionsscheiben?

A: Akkretionsscheiben sind rotierende Scheiben aus Gas und Staub, die Objekte wie Schwarze Löcher umgeben. Sie entstehen, wenn Gas aus dem umgebenden Weltraum von der Gravitationskraft des Schwarzen Lochs angezogen wird.

F: Welche Bedeutung hat es, die Drehung des Schwarzen Lochs von M87 zu bestätigen?

A: Die Bestätigung des Spins des Schwarzen Lochs von M87 liefert wertvolle Einblicke in die Energieübertragungsmechanismen und -prozesse, die in aktiven galaktischen Kernen ablaufen. Diese Entdeckung hilft Astronomen, die Entstehung und das Verhalten von Schwarzen Löchern besser zu verstehen.

