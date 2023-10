Schwarze Löcher sind möglicherweise nicht so einfach, wie wir dachten

Von ihren Eigenschaften her galten Schwarze Löcher schon immer als relativ einfach. Das „No-Hair-Theorem“ legt nahe, dass alle Informationen über ein Schwarzes Loch durch seine Masse, seinen Drehimpuls und seine Ladung zusammengefasst werden können. Eine aktuelle Studie von Forschern der University of Southampton, der University of Cambridge und des Institute of Cosmos Sciences der Universität Barcelona stellt diese Annahme jedoch in Frage.

Typischerweise führt der Kollaps von Materie in ein Schwarzes Loch zum Verlust aller anderen Informationen über die Materie. Dies führt zu der Vorstellung, dass Schwarze Löcher „kahl“ sind und abgesehen von den drei genannten Merkmalen keinerlei Unterscheidungsmerkmale aufweisen.

Allerdings vermuten die Forscher, dass Schwarze Löcher unter bestimmten Umständen „haarig“ werden könnten. Während das No-Hair-Theorem davon ausgeht, dass der Raum um ein Schwarzes Loch leer ist, vermuten die Forscher, dass die Schwarzen Löcher selbst so stark aufgeladen werden könnten, dass sie sich gegenseitig abstoßen, wenn ein binäres Schwarzlochsystem genügend geladenes Material verschluckt. Diese Abstoßung könnte die Anziehung ausgleichen, ein stabiles Gleichgewicht schaffen und zu einem Schwarzen-Loch-System mit mehreren Horizonten führen.

Aus unserer Perspektive auf der Erde würden diese binären Schwarzen Löcher als eins erscheinen, ähnlich wie Doppeldotter in Eiern in einem Karton versteckt sein können. Die Forscher gehen außerdem davon aus, dass die kosmologische Konstante, die möglicherweise mit der Dunklen Energie zusammenhängt, die Verschmelzung bestimmter Schwarzer Löcher verhindern könnte.

Diese Analyse stellt das aktuelle Verständnis von Schwarzen Löchern in Frage und legt nahe, dass sie möglicherweise komplexere Eigenschaften haben als bisher angenommen. Während die Forscher in ihrer Studie Einschränkungen feststellten, eröffnet sie neue Möglichkeiten und Wege für weitere Untersuchungen der Natur von Schwarzen Löchern.

