Neue Studie legt nahe, dass das der Erde am nächsten gelegene Schwarze Loch 150 Lichtjahre entfernt sein könnte

Eine aktuelle Studie hat unser Verständnis des erdnächsten Schwarzen Lochs in Frage gestellt. Frühere Untersuchungen ergaben, dass sich das nächstgelegene bekannte Schwarze Loch 1,560 Lichtjahre entfernt befand. Eine neue Studie, die in den Monthly Notices of the Royal Astronomical Society veröffentlicht wurde, legt jedoch nahe, dass es ein Schwarzes Loch in nur 150 Lichtjahren Entfernung von der Erde geben könnte.

Die Studie konzentrierte sich auf den Hyadenhaufen, den unserem Planeten am nächsten gelegenen offenen Sternhaufen. Mithilfe von Daten der Gaia-Mission der Europäischen Weltraumorganisation analysierten Wissenschaftler der Universität Padua und der Universität Barcelona die Bewegung und Entwicklung der Sterne im Hyaden-Cluster. Mithilfe von Simulationen fanden sie Hinweise darauf, dass sich in oder in der Nähe des Clusters Schwarze Löcher befinden.

Ein offener Sternhaufen ist eine Ansammlung von Sternen, die durch ihre Anziehungskraft lose zusammengehalten werden und gemeinsame Eigenschaften wie Alter und chemische Zusammensetzung aufweisen. Die Forscher verglichen die Simulationsergebnisse mit den tatsächlichen Positionen und Geschwindigkeiten der Sterne in den Hyaden, die vom Gaia-Satelliten genau beobachtet wurden. Die Simulationen deuteten darauf hin, dass sich im Zentrum des Clusters oder in der Nähe zwei oder drei Schwarze Löcher befinden.

Im Falle einer Bestätigung wären diese Schwarzen Löcher die Kandidaten, die unserem Sonnensystem am nächsten kommen. Diese Entdeckung wirft nicht nur Licht auf die Verteilung von Schwarzen Löchern in der Galaxie, sondern liefert auch Erkenntnisse darüber, wie sie die Entwicklung von Sternhaufen beeinflussen und zu Gravitationswellenquellen beitragen.

Schwarze Löcher sind extrem dichte Objekte, die beim Kollaps massereicher Sterne entstehen. Ihre Anziehungskraft ist so stark, dass nicht einmal Licht ihr entkommen kann. Obwohl sie nicht direkt beobachtet werden können, wird ihre Anwesenheit typischerweise durch die Untersuchung ihrer Auswirkungen auf die umgebende Materie abgeleitet. Beispielsweise führt die Zerstörung eines vorbeiziehenden Sterns durch ein Schwarzes Loch zu nachweisbarer Röntgenstrahlung.

Der Nachweis von Gravitationswellen im Jahr 2015 hat die Forschung zu Schwarzen Löchern erheblich vorangebracht. Gravitationswellen wurden erstmals bei der Kollision zweier 1.3 Milliarden Lichtjahre entfernter Schwarzer Löcher beobachtet und lösten weitere Untersuchungen dieser rätselhaften Himmelskörper aus.

