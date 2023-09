Die Essgewohnheiten supermassiver Schwarzer Löcher: Neue Studie enthüllt überraschende Erkenntnisse

Eine neue Studie der Northwestern University stellt frühere Annahmen über die Essgewohnheiten supermassereicher Schwarzer Löcher in Frage. Während früher angenommen wurde, dass Schwarze Löcher ihre Nahrung langsam verzehren, zeigen neue Simulationen, dass sie sie tatsächlich viel schneller verschlingen. Die Ergebnisse dieser bahnbrechenden Studie werden am 20. September im Astrophysical Journal veröffentlicht.

Laut hochauflösenden 3D-Simulationen verdrehen rotierende Schwarze Löcher die umgebende Raumzeit, wodurch die Akkretionsscheibe aus Gas in innere und äußere Teilscheiben zerreißt. Die Schwarzen Löcher verschlingen zunächst den inneren Ring und dann füllen Trümmer von der äußeren Teilscheibe die Lücke. Dieser Prozess des Essens, Nachfüllens und Essens erfolgt innerhalb weniger Monate, viel schneller als bisher angenommen.

Dieses neue Verständnis könnte helfen, das Verhalten von Quasaren zu erklären, die zu den hellsten Objekten am Nachthimmel gehören. Quasare flammen oft auf und verschwinden dann ohne Erklärung. Die bei Quasaren beobachteten schnellen Veränderungen stehen im Einklang mit der Zerstörung und Wiederauffüllung der inneren Bereiche der Akkretionsscheibe.

Die bisherige Annahme, dass Akkretionsscheiben auf die Rotation des Schwarzen Lochs ausgerichtet seien, hat sich als falsch erwiesen. Die von den Forschern durchgeführte Simulation deutet darauf hin, dass die Regionen um Schwarze Löcher turbulenter sind als bisher angenommen. Mit einem der größten Supercomputer der Welt erstellten Forscher eine 3D-Simulation einer dünnen, geneigten Akkretionsscheibe, die Gasdynamik, Magnetfelder und allgemeine Relativitätstheorie berücksichtigte.

Die durch Frame-Dragging verursachte Verformung, ein Phänomen, bei dem das rotierende Schwarze Loch die Raumzeit um sich herum zieht, führt dazu, dass die gesamte Scheibe wackelt. Die innere Scheibe wackelt schneller als die äußeren Teile, was zu Kollisionen führt, die Material näher an das Schwarze Loch treiben. Schließlich löst sich die innere Festplatte vom Rest der Festplatte und die Unterplatten beginnen, sich unabhängig voneinander zu entwickeln.

In der Reißregion, in der sich die innere und äußere Teilscheibe trennen, beginnt der Fressrausch. Die Rotation des Schwarzen Lochs konkurriert mit der Reibung und dem Druck im Inneren der Scheibe, was dazu führt, dass die innere und äußere Scheibe kollidieren und die innere Scheibe in Richtung des Schwarzen Lochs drücken. Dieser Prozess erzeugt einen Zyklus von Essen-Nachfüllen-Essen.

Diese Studie könnte möglicherweise das Phänomen von Quasaren mit „verändertem Aussehen“ erklären, bei denen sich Quasare über Zeitskalen von Monaten bis Jahren drastisch verändern. Die von den Forschern durchgeführten Simulationen liefern eine mögliche Erklärung für die bei diesen Objekten beobachtete schnelle Aufhellung und Abschwächung.

Insgesamt wirft diese Studie ein neues Licht auf die komplexen Essgewohnheiten supermassiver Schwarzer Löcher und ebnet den Weg für weitere Forschung zum Verständnis ihres Verhaltens.

Definitionen:

– Akkretionsscheibe: Eine Scheibe aus Gas, Staub und anderer Materie, die um ein Himmelsobjekt, beispielsweise ein Schwarzes Loch oder einen jungen Stern, kreist, bevor sie schließlich auf das Objekt fällt.

– Quasar: Ein extrem heller und entfernter aktiver galaktischer Kern, der große Energiemengen aussendet, insbesondere in Form von Licht- und Radiowellen.

