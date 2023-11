Die selektiven Gaumen supermassiver Schwarzer Löcher

By

Wissenschaftler glauben seit langem, dass supermassive Schwarze Löcher einen unstillbaren Appetit haben und alles verschlingen, was ihnen in den Weg kommt. Ein Team japanischer Forscher hat jedoch eine überraschende Entdeckung gemacht: Diese kosmischen Riesen sind tatsächlich recht wählerische Esser und fressen nur 3 % der Materie, die in ihre gravitative Reichweite fällt.

Mit dem ALMA-Radioteleskop-Array in der chilenischen Atacama-Wüste richteten die Wissenschaftler ihre Aufmerksamkeit auf das Schwarze Loch im Zentrum der Circinus-Galaxie, das beeindruckende 13 Millionen Lichtjahre von der Erde entfernt liegt. Durch sorgfältige Beobachtung stellten sie fest, dass das Schwarze Loch zwar große Mengen an Gas und Staub anzog, aber nur einen Bruchteil seiner kosmischen Menge verbrauchte.

Anstatt alles als Ganzes zu verschlucken, ionisierte die Anziehungskraft des Schwarzen Lochs das theoretisierte Gas und den Staub aus dem Weltraum und schuf so eine innere Akkretionsscheibe. Innerhalb dieser Scheibe wurden lediglich 3 % der Materie vom gefräßigen Schwarzen Loch verschlungen. Die Forscher betonen, dass die Materialzufuhr zum Schwarzen Loch einen Rückkopplungsmechanismus auslöst. Dennoch sind weitere Untersuchungen erforderlich, um dieses faszinierende Phänomen und seine Auswirkungen auf die Sternentstehung vollständig zu verstehen.

Die rätselhafte Natur supermassereicher Schwarzer Löcher fasziniert die wissenschaftliche Gemeinschaft weiterhin. Diese himmlischen Giganten befinden sich im Herzen von Galaxien, einschließlich unserer eigenen Milchstraße, und dehnen sich aus, indem sie interstellares Gas und Staub verbrauchen, der zu nahe kommt. Trotz jahrzehntelanger Forschung sind Schwarze Löcher immer noch voller Geheimnisse und das Wissen über das Schicksal der Materie, die in ihre Gravitationsbereiche eintritt, ist begrenzt.

Diese bahnbrechende Forschung wirft ein neues Licht auf die selektiven Geschmacksrichtungen supermassiver Schwarzer Löcher. Während ihr Hunger nach kosmischer Materie offensichtlich ist, wählen diese himmlischen Riesen sorgfältig nur einen kleinen Teil aus, um ihr kosmisches Verlangen zu stillen.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

F: Wie verbrauchen supermassereiche Schwarze Löcher Materie?

A: Supermassive Schwarze Löcher haben eine starke Anziehungskraft, die Gas und Staub aus ihren umliegenden Regionen anzieht. Wenn die Materie in ihren Gravitationsbereich eintritt, bildet sie häufig eine Akkretionsscheibe um das Schwarze Loch, von der das Schwarze Loch selektiv einen Teil davon aufnimmt.

F: Warum verbrauchen supermassereiche Schwarze Löcher nur 3 % der Materie?

A: Die genauen Gründe für diese Selektivität werden noch untersucht. Die Forschung legt jedoch nahe, dass die Anziehungskraft des Schwarzen Lochs das Gas und den Staub ionisiert und sie in eine rotierende Scheibe aus dichter Materie verwandelt. Innerhalb dieser Scheibe verbraucht das Schwarze Loch nur einen kleinen Teil der Materie.

F: Was passiert mit den restlichen 97 % des Materials?

A: Das Schicksal des Großteils der Materie, die in die Akkretionsscheibe des Schwarzen Lochs gelangt, ist immer noch nicht vollständig geklärt. Es wird angenommen, dass ein Teil davon durch starke Ausflüsse oder Jets ausgestoßen wird, während ein Teil zur Bildung neuer Sterne beitragen könnte.

F: Können diese Erkenntnisse auf alle supermassiven Schwarzen Löcher angewendet werden?

A: Die Forschung konzentrierte sich auf ein bestimmtes Schwarzes Loch in der Circinus-Galaxie und weitere Studien sind erforderlich, um festzustellen, ob die beobachtete Selektivität auf andere supermassereiche Schwarze Löcher zutrifft. Diese Erkenntnisse liefern jedoch wertvolle Einblicke in die Ernährungsgewohnheiten und -mechanismen dieser kosmischen Wesenheiten.