Schwarze Löcher können in perfekt ausgewogenen Paaren existieren, wie eine Studie zeigt

Forscher der University of Southampton haben zusammen mit Kollegen der Universitäten Cambridge und Barcelona herausgefunden, dass Schwarze Löcher möglicherweise in Paaren existieren können, die perfekt ausbalanciert sind und durch eine kosmologische Kraft im Gleichgewicht gehalten werden, was einem einzelnen riesigen Schwarzen Loch ähnelt. Dieser Befund stellt herkömmliche Theorien über Schwarze Löcher in Frage, die darauf hindeuten, dass sie nur als isolierte Objekte im Weltraum existieren können.

Schwarze Löcher sind astronomische Objekte mit einer unglaublich starken Anziehungskraft, die so stark ist, dass ihnen nichts, nicht einmal Licht, entkommen kann. Sie sind extrem dicht und haben eine Masse, die die gesamte Erde auf kleinem Raum unterbringen könnte.

Nach herkömmlichen Theorien, die auf Einsteins Allgemeiner Relativitätstheorie basieren, können Schwarze Löcher als eigenständige statische oder rotierende Objekte existieren. Die Schwerkraft zieht sie jedoch schließlich an und lässt sie zusammenstoßen. Diese Annahme trifft zu, wenn man ein statisches Universum betrachtet, aber was ist, wenn sich das Universum ständig ausdehnt?

Die Forscher gehen davon aus, dass in einem sich ständig erweiternden Universum Paare von Schwarzen Löchern in Harmonie existieren können, wodurch die Illusion eines einzelnen Schwarzen Lochs entsteht. Möglich ist dies durch eine kosmologische Konstante, auch Dunkle Energie genannt, die in Einsteins Theorie eingeführt wurde. Die kosmologische Konstante führt dazu, dass das Universum mit einer konstanten Geschwindigkeit beschleunigt, was sich auf die Wechselwirkung und Existenz von Schwarzen Löchern auswirkt.

Mithilfe komplexer numerischer Methoden konnte das Team nachweisen, dass zwei statische Schwarze Löcher im Gleichgewicht existieren können, wobei ihrer Anziehungskraft die mit der kosmologischen Konstante verbundene Expansion entgegenwirkt. Das bedeutet, dass die Schwarzen Löcher selbst in einem expandierenden Universum einen festen Abstand zueinander einhalten. Die Schwerkraft kompensiert die Expansion, die versucht, sie auseinanderzuziehen.

Aus der Ferne würde ein Paar Schwarzer Löcher im Gleichgewicht wie ein einzelnes Schwarzes Loch erscheinen, was es schwierig macht, zwischen den beiden zu unterscheiden. Dieser Befund eröffnet Möglichkeiten für weitere Forschung, da die Theorie auch auf rotierende Schwarze Löcher und möglicherweise sogar auf mehrere Schwarze Löcher anwendbar sein könnte.

Die Studie wurde von Forschern der University of Southampton, der University of Cambridge und der University of Barcelona durchgeführt. Ihre Ergebnisse wurden in der Zeitschrift Physical Review Letters veröffentlicht und der Artikel wurde als Viewpoint-Artikel rezensiert.

