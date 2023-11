Die Entwicklung von Ultra Black Paint: Schwarz 4.0

By

In der Welt der Kunst sind Farben wesentliche Mittel zur Selbstdarstellung. Während Künstlern eine große Auswahl an Farben zur Verfügung steht, herrscht seit jeher eine Faszination für Schwarz. Stuart Semple, selbst Künstler, beschloss, die schwärzeste verfügbare Farbe zu kreieren, nachdem er erfahren hatte, dass der Künstler Anish Kapoor das ausschließliche Recht hatte, Vantablack zu verwenden, ein stark absorbierendes Beschichtungsmaterial, das schwer zu bekommen ist. So begann Semples Bestreben, eine ultraschwarze Farbe zu entwickeln, die alles andere auf dem Markt übertreffen würde.

Im Laufe der Jahre hat Semple seine Formel kontinuierlich verfeinert und mit jeder neuen Iteration bemerkenswerte Ergebnisse erzielt. Seine neueste Kreation, Black 4.0, verspricht die ultimative schwarze Farbe zu werden. Laut Semple absorbiert diese Farbe unglaubliche 99.95 % des sichtbaren Lichts und übertrifft damit die Absorption von 99.8 % von Vantablack. Diese scheinbar geringfügigen Unterschiede haben eine erhebliche Wirkung, da Black 4.0 aufgrund seiner verbesserten Lichtabsorption faszinierende visuelle Effekte erzeugt.

Die gesteigerten Fähigkeiten des neuen Lacks sind nicht seine einzige Verbesserung. Im Vergleich zu den vorherigen Versionen von Semple bietet Black 4.0 eine verbesserte Benutzerfreundlichkeit. Oft genügt ein einziger Anstrich und der Lack ist stabiler, haltbarer und sogar noch schwärzer. Semple führt diese Fortschritte auf eine neue Formulierung des „Super-Base“-Harzes der Farbe und Verfeinerungen im Herstellungsprozess zurück.

Schwarz 4.0 eröffnet spannende Möglichkeiten für verschiedene Branchen. Aufgrund seiner umfassenden Lichtabsorption eignet es sich ideal für Astronomie und Fotografie, da es dazu beiträgt, Lichtlecks zu reduzieren und die Leistung von Teleskopen und Kameras zu verbessern. Darüber hinaus eignet sich die Farbe hervorragend zum Erstellen ultraschwarzer Fotohintergründe.

Für die Anwendung von Black 4.0 sind keine besonderen Methoden erforderlich. Künstler können es wie jede andere Farbe mit dem Pinsel aufmalen, und aufgrund der außergewöhnlichen Lichtabsorption sind Pinselspuren weniger problematisch. Auch Roll- oder Airbrush-Techniken funktionieren mit dieser Farbe gut.

Zweifellos war es für Semple keine leichte Aufgabe, die Herausforderungen bei der Entwicklung eines solch leistungsstarken schwarzen Lacks zu meistern. Von explodierenden Farbkanistern bis hin zu rechtlichen Drohungen musste er auf seinem Weg zahlreiche Hindernisse überwinden. Dennoch hat Semple durchgehalten und die ersten Chargen von Black 4.0 sollen im November ausgeliefert werden.

Auch wenn die Farbe einen höheren Preis hat, ist sie aufgrund ihrer beispiellosen Leistung für Künstler, die das perfekte Schwarz suchen, eine Überlegung wert. Für diejenigen mit umfangreichen Projekten bietet Semple Großbehälter mit 1 Liter und 6 Litern an.

Black 4.0, die Weiterentwicklung der ultraschwarzen Farbe, lädt Künstler dazu ein, neue Tiefen der Dunkelheit zu erkunden und ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen – mit einem Produkt, das sorgfältig hergestellt wurde, um die Grenzen der Schwärze zu überwinden.

FAQ

1. Wie schneidet Black 4.0 im Vergleich zu Vantablack ab?

Black 4.0 übertrifft Vantablack in puncto Lichtabsorption mit einer erstaunlichen Absorption von 99.95 % des sichtbaren Lichts im Vergleich zu 99.8 % bei Vantablack. Diese verbesserte Absorption führt zu einer intensiveren schwarzen Farbe und der Möglichkeit, atemberaubende visuelle Effekte zu erzeugen.

2. Welche Vorteile bietet der Einsatz von Black 4.0?

Black 4.0 bietet im Vergleich zu früheren Iterationen eine verbesserte Benutzerfreundlichkeit, Stabilität und Haltbarkeit. Es erfordert weniger Schichten, absorbiert mehr Licht und bietet eine nahezu makellose schwarze Oberfläche, was es ideal für verschiedene Anwendungen in der Kunst, Fotografie und Astronomie macht.

3. Wie kann Black 4.0 angewendet werden?

Black 4.0 kann mit herkömmlichen Methoden wie Pinselmalerei, Rollen oder Airbrush aufgetragen werden. Es sind keine besonderen Anwendungstechniken erforderlich.

4. Hält Black 4.0 den Außenbedingungen stand?

Obwohl Black 4.0 robuster ist als die Vorgängerversionen, ist es dennoch nicht für den langfristigen Einsatz im Freien zu empfehlen. Es eignet sich zwar für die vorübergehende Beschichtung von Objekten wie Autos, sein wahres Potenzial liegt jedoch in Innenanwendungen.

5. Wann wird Black 4.0 verfügbar sein?

Die ersten Chargen von Black 4.0 sollen im November ausgeliefert werden. Um sicherzustellen, dass Sie nichts verpassen, geben Sie Ihre Bestellung umgehend auf, da die Verfügbarkeit zunächst begrenzt sein kann.