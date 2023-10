Neue Einblicke in die Funktionalität von Proteinen in magnetischen Bakterien

Eine aktuelle Studie eines deutsch-französischen Forscherteams unter der Leitung des Mikrobiologen Dirk Schüler an der Universität Bayreuth hat neue Erkenntnisse über die Funktionalität von Proteinen in Magnetbakterien geliefert. Die in der Fachzeitschrift mBio veröffentlichte Studie konzentrierte sich auf die Entschlüsselung der Funktion von Genen, die an der Magnetosomenbiosynthese in schwer zugänglichen magnetischen Bakterien beteiligt sind.

Magnetische Bakterien besitzen in ihren Zellen Magnetosomen, Nanokristalle eines Eisenminerals. Diese Magnetosomen sind in Ketten organisiert, die als Magnetsensoren fungieren und die Bakterienzellen im Erdmagnetfeld ausrichten. Die Struktur und Ausrichtung dieser Ketten wird durch Fasern unterstützt, die hauptsächlich aus dem Protein MamK bestehen, das zur Aktinfamilie gehört.

Frühere Studien haben die Rolle von MamK in M. gryphiswaldense, einer Art magnetischer Bakterien, ausführlich untersucht. Es wurde festgestellt, dass MamK den Kettenbildungsprozess beeinflusst und für eine gleichmäßige Verteilung der Magnetosomenketten während der Zellteilung sorgt. Es war jedoch unklar, ob andere Arten magnetischer Bakterien für die Magnetosomenbiosynthese auf MamK angewiesen sind oder andere Proteine ​​oder Mechanismen verwenden.

Um die Herausforderungen bei der Untersuchung anderer magnetischer Bakterien zu meistern, entwickelte das Forschungsteam einen neuartigen Ansatz. Sie exprimierten erfolgreich Proteine, die an der Magnetosomenproduktion aus fremden magnetischen Bakterien in M. gryphiswaldense-Mutanten beteiligt sind. Diese fremden Proteine ​​konnten die Funktionen der nativen Proteine ​​ersetzen und so ihre funktionelle Äquivalenz demonstrieren.

In der neuen Studie wandten die Forscher diese Methode an, um Aktine zu untersuchen, von denen vermutet wird, dass sie die Magnetosomenverknüpfung in anderen magnetischen Bakterien steuern. Mutanten von M. gryphiswaldense produzierten diese fremden Aktine und ihre Funktion wurde analysiert. Die Ergebnisse zeigten, dass die fremden Aktine die Kettenbildung beeinflussten, wobei einige sogar Magnetosomenketten produzierten, die den ursprünglichen in M. gryphiswaldense ähnelten. Darüber hinaus wurde festgestellt, dass ein neu entdecktes Protein namens Mad28 die Bildung des Zytoskelett-Fasergerüsts unterstützt, das für wohlgeordnete Magnetosomenketten notwendig ist.

Diese Ergebnisse legen nahe, dass es neben MamK noch andere aktinähnliche Proteine ​​in magnetischen Bakterien gibt, die eine Rolle bei der Produktion und Positionierung von Magnetosomen spielen. Die Studie hebt auch das Vorhandensein ähnlicher Proteine ​​in nichtmagnetischen Bakterien hervor, die an der Bildung ihrer magnetischen Kompassnadel beteiligt sind. Diese Forschung liefert wertvolle Einblicke in die Funktion von Schlüsselproteinen bei der Biosynthese von Magnetosomen in Bakterien.

FAQ

Was sind Magnetosomen?

Magnetosomen sind Nanokristalle eines Eisenminerals, die in den Zellen magnetischer Bakterien vorkommen. Sie fungieren als Magnetsensoren und richten die Bakterienzellen im Erdmagnetfeld aus.

Welche Rolle spielt MamK bei der Magnetosomenbildung?

MamK ist ein Protein, das zur Aktinfamilie gehört. Es spielt eine wichtige Rolle bei der Bildung von Magnetosomenketten und sorgt für eine gleichmäßige Verteilung während der Zellteilung.

Wie untersuchten die Forscher andere magnetische Bakterien?

Die Forscher exprimierten Proteine, die an der Magnetosomenproduktion von fremden Magnetbakterien beteiligt sind, in Mutanten von M. gryphiswaldense. Diese fremden Proteine ​​konnten die Funktionen nativer Proteine ​​ersetzen und ermöglichten so die Untersuchung der Magnetosomen-Biosynthese bei anderen Arten.

Was hat die Studie über Aktin-ähnliche Proteine ​​ergeben?

Die Studie zeigte, dass es neben MamK noch andere aktinähnliche Proteine ​​in magnetischen Bakterien gibt, die die Produktion und Positionierung von Magnetosomen beeinflussen. Einige dieser Proteine ​​waren in der Lage, Magnetosomenketten zu produzieren, die denen von M. gryphiswaldense ähnelten. Darüber hinaus wurde festgestellt, dass ein neu entdecktes Protein namens Mad28 die Bildung von Zytoskelett-Fasergerüsten für wohlgeordnete Magnetosomenketten unterstützt.