Wissenschaftler stellen mit gentechnisch veränderten Seidenraupen Spinnenseidenfasern in voller Länge her

Wissenschaftlern ist ein großer Durchbruch gelungen, indem sie mit gentechnisch veränderten Seidenraupen erfolgreich Spinnenseidenfasern in voller Länge hergestellt haben. Diese Seide hat ein enormes Potenzial als skalierbare, nachhaltige und hochwertige Alternative zu synthetischen Fasern wie Nylon.

Seidenraupenseide ist die einzige tierische Seidenfaser, die dank bewährter Aufzuchttechniken in großem Umfang kommerziell hergestellt wird. Allerdings steht herkömmliche Seidenraupenseide im Ruf, brüchig zu sein. Andererseits ist Spinnenseide unglaublich stark und zäh. Aufgrund der kannibalischen Natur der Spinnen bestand die Herausforderung darin, einen Weg zu finden, Spinnenseide in großem Maßstab herzustellen.

In dieser Studie verwendeten Forscher genetische Modifikationstechniken, um Seidenraupen mit der Fähigkeit zu konstruieren, Spinnenseidenfasern zu produzieren. Sie fügten ein Seidenprotein einer kugelwebenden Spinne in die DNA der Seidenraupe ein und ersetzten so das Gen, das für das primäre Seidenprotein der Seidenraupe verantwortlich ist. Dieser als CRISPR-Cas9 bekannte Ansatz ermöglichte die erfolgreiche Aktivierung des Spinnenseidengens, ohne die natürliche Seidenproduktion der Seidenraupe zu beeinträchtigen.

Die resultierenden Fasern übertrafen die Erwartungen und zeigten eine hohe Zugfestigkeit und Zähigkeit. Überraschenderweise waren die Fasern auch flexibler als erwartet. Dieser Durchbruch hat erhebliche Auswirkungen auf verschiedene Branchen, darunter die Biomedizintechnik, die Luft- und Raumfahrttechnik und intelligente Materialien für das Militär. Die hergestellte Spinnenseide ist sogar sechsmal härter als Kevlar, ein Material, das üblicherweise für kugelsichere Westen verwendet wird.

Die Forscher wollen diesen Prozess weiter verfeinern, indem sie gentechnisch veränderte Seidenraupen entwickeln, die in der Lage sind, Spinnenseidenfasern unter Verwendung natürlicher und manipulierter Aminosäuren zu produzieren. Sie glauben, dass dieser Ansatz ein enormes Potenzial für die Herstellung noch stärkerer und vielseitigerer Seidenfasern hat.

Die Möglichkeit, Spinnenseidenfasern mithilfe gentechnisch veränderter Seidenraupen herzustellen, bietet nicht nur eine nachhaltige Alternative zu synthetischen Fasern, sondern bietet auch Möglichkeiten, den globalen Anforderungen gerecht zu werden. Die Fasern können als chirurgisches Nahtmaterial verwendet werden und decken so den Bedarf an über 300 Millionen Eingriffen pro Jahr.

