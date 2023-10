Salicylsäure- und RNA-Interferenz: Die Abwehrmechanismen pflanzlicher Stammzellen gegen Viren

Zusammenfassung: Eine aktuelle Studie von Forschern des Gregor-Mendel-Instituts für Molekulare Pflanzenbiologie hat ergeben, dass pflanzliche Stammzellen über einen starken Abwehrmechanismus gegen Viren verfügen. Die Forscher fanden heraus, dass die Immunantwort pflanzlicher Stammzellen sowohl durch Salicylsäure als auch durch RNA-Interferenz vermittelt wird. Diese Erkenntnisse geben Aufschluss über die molekulare Grundlage, wie Stammzellen im Apikalmeristem des Spross Virusinfektionen abwehren können.

Viren stellen eine erhebliche Bedrohung für Pflanzen dar und können verheerende Auswirkungen auf die Landwirtschaft haben. Wenn Viren Pflanzen erfolgreich infizieren, breitet sich die Infektion häufig im gesamten Organismus aus. Eine kleine Gruppe von Zellen, sogenannte Stammzellen, innerhalb der Sprossspitze bleibt jedoch vom Virus unberührt. Diese Stammzellen spielen eine entscheidende Rolle bei der Bildung aller oberirdischen Gewebe in Pflanzen, einschließlich der nächsten Pflanzengeneration.

Um die Mechanismen hinter der starken antiviralen Abwehr dieser Stammzellen zu verstehen, entwickelten die Forscher eine Screening-Plattform und nutzten Hochdurchsatz-Mikroskopietechniken. Sie beobachteten, dass das Rübenmosaikvirus, das Pflanzenmodellvirus ihrer Wahl, in die Stammzellen eindringen konnte, aber schnell von diesen ausgeschlossen wurde. Es wurde festgestellt, dass dieser Ausschluss durch Salicylsäure und RNA-Interferenz vermittelt wird.

Es wurde festgestellt, dass die Pflanze während einer Virusinfektion als Alarmsignal die Produktion von Salicylsäure aktiviert. Salicylsäure wiederum aktiviert einen Schlüsselfaktor bei der RNA-Interferenz namens RDR1. RDR1 erhöht die Produktion von doppelsträngiger RNA aus viraler RNA und stattet die Pflanze mit mehr virusspezifischen Sequenzen aus, um das eindringende Virus zu bekämpfen. Interessanterweise wird RDR1 nicht in den Stammzellen selbst produziert, sondern im Gewebe unterhalb der Stammzellen und im Gefäßsystem.

Während der genaue Zeitpunkt und Ort der Salicylsäureproduktion während der Infektion nicht vollständig geklärt sind, wurde festgestellt, dass sowohl Salicylsäure als auch RDR1 für die Vertreibung des Virus aus den Stammzellen notwendig sind. Darüber hinaus fanden die Forscher heraus, dass die RNA-Interferenz für die Abwehr von Stammzellen gegen Infektionen durch andere Viren von entscheidender Bedeutung ist.

Die Studie beleuchtet das Rätsel, wie Stammzellen Viren effektiv abwehren können, während andere Pflanzengewebe anfällig für die Unterdrückung von RNA-Interferenzen durch Viren sind. Weitere Forschungsarbeiten werden sich darauf konzentrieren, zu verstehen, wie Viren daran gehindert werden, in die Samen und Nachkommen infizierter Pflanzen einzudringen, die sich aus den geschützten Stammzellen entwickeln. Insgesamt liefern diese Ergebnisse wertvolle Einblicke in die antiviralen Abwehrmechanismen pflanzlicher Stammzellen und tragen zu einem robusten molekularen Rahmen für zukünftige Studien bei.

Quellen:

– Marco Incarbone et al, Salicylsäure und RNA-Interferenz vermitteln die antivirale Immunität pflanzlicher Stammzellen, Proceedings of the National Academy of Sciences (2023). DOI: 10.1073/pnas.2302069120

– Gregor Mendel Institut für Molekulare Pflanzenbiologie (GMI)