Bioingenieurwesen-Abteilung bei Ames: Weiterentwicklung von Technologien für die Weltraumforschung

By

Die Bioengineering-Abteilung in Ames steht an der Spitze der Entwicklung fortschrittlicher Technologien, um zukünftige bemannte Missionen über die erdnahe Umlaufbahn hinaus zu ermöglichen. Ihre Forschungs- und Technologieentwicklungsbemühungen konzentrieren sich auf die Schaffung autarker Lebenserhaltungssysteme, die Optimierung der Ressourcennutzung und die Verbesserung der Nachhaltigkeit ausgedehnter Weltraummissionen.

Ein wichtiger Forschungsbereich ist die Revitalisierung der Atmosphäre und die Kontrolle von Spurenschadstoffen. Die Niederlassung arbeitet an der Entwicklung fortschrittlicher Technologien, um Kohlendioxid und andere Schadstoffe aus der Kabinenatmosphäre zu entfernen und sie in sichere und nützliche Produkte umzuwandeln. Ziel dieser Forschung ist es, die Qualität der Luft im Raumschiff sicherzustellen und den Bedarf an Nachschubmissionen zu minimieren.

Die Wasserrückgewinnung ist ein weiterer entscheidender Aspekt bei der Ermöglichung langfristiger Weltraummissionen. Die Bioengineering-Abteilung widmet sich der Entwicklung von Technologien, die die Wasserrückgewinnungsraten erheblich verbessern, die Zuverlässigkeit erhöhen und den Ressourcenverbrauch senken können. Diese Fortschritte bei der Wasserrückgewinnung tragen dazu bei, die Abhängigkeit von der Erde bei kritischen Vorräten zu verringern.

Auch die Abfallwirtschaft hat für die Niederlassung Priorität. Sie arbeiten aktiv an Technologien zur Minimierung des Abfallvolumens, zur Rückgewinnung von Wasser und anderen Ressourcen aus Abfällen sowie zur Entwicklung mikrobieller und chemischer Prozesse zur sicheren Wiederverwendung von Abfallmaterialien. Diese Innovationen werden dazu beitragen, nachhaltigere und autarkere Weltraumlebensräume zu schaffen.

Die Bioengineering-Abteilung erforscht außerdem die synthetische Biologie, um biologische Systeme zu entwickeln, die wichtige Ressourcen für die Erforschung bereitstellen können. Dazu gehören die Nahrungsmittelproduktion, Lebenserhaltung und die Entwicklung neuer Materialien. Durch die Nutzung des Potenzials biologischer Systeme möchte die NASA die Abhängigkeit von traditionellen Lieferketten verringern und die Selbstversorgung bei Weltraummissionen verbessern.

Darüber hinaus ist die Niederlassung am Omega-Projekt beteiligt, dessen Schwerpunkt auf der Entwicklung von Offshore-Photobioreaktoren für die Biokraftstoffproduktion liegt. Diese Photobioreaktoren produzieren nicht nur Biokraftstoffe, sondern dienen auch als Mittel zur Abwasseraufbereitung, zur Bindung von Kohlenstoff und als Plattform für die Aquakultur. Dieses integrierte System zielt darauf ab, die Ressourcennutzung zu maximieren und gleichzeitig die Umweltbelastung zu minimieren.

Um die Entwicklung zuverlässiger Lebenserhaltungssysteme für zukünftige Missionen zu unterstützen, nutzt die Bioengineering-Abteilung systemtechnische Tools. Diese Tools ermöglichen Architekturanalyse, Modellierung und Simulation, um Technologielücken zu identifizieren, Handelsstudien durchzuführen und fundierte Entscheidungen im Designprozess zu treffen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Bioengineering-Abteilung in Ames ein wichtiger Akteur bei der Weiterentwicklung von Technologien für die Weltraumforschung ist. Ihre Forschungs- und Entwicklungsbemühungen in den Bereichen Atmosphärenrevitalisierung, Wasserrückgewinnung, Abfallmanagement, synthetische Biologie, Biokraftstoffproduktion und Systemtechnik erleichtern die Realisierung ausgedehnter Weltraummissionen mit geringerer Abhängigkeit von erdbasierten Ressourcen.

Quellen:

– NASA Ames Research Center