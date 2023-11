Ein innovativer Ansatz: Verwendung einer „Biodiversitäts-Zeitmaschine“, um die Umweltgeschichte von Süßwasserseen zu verstehen

Forscher der University of Birmingham und der Goethe-Universität Frankfurt haben eine bahnbrechende Studie vorgelegt, die ein neues Licht auf die Umweltgeschichte und die biologischen Veränderungen von Süßwasserseen wirft. Durch die Entwicklung einer „Biodiversitäts-Zeitmaschine“ haben sie die komplexen Details der Biodiversität eines dänischen Sees im vergangenen Jahrhundert entschlüsselt und letztendlich wertvolle Einblicke in die Erhaltung und den Schutz der Biodiversität geliefert.

Im Mittelpunkt der Studie stand die Analyse von Sedimenten aus dem See, die als kontinuierliche Aufzeichnung der biologischen Veränderungen während der industriellen Revolution und darüber hinaus dienten. Durch den Einsatz künstlicher Intelligenz (KI) zur Untersuchung der Umwelt-DNA (eDNA) des Sees, der genetischen Überreste verschiedener Organismen, konnte das Forschungsteam diese biologischen Daten mit Klima- und Verschmutzungsaufzeichnungen vergleichen. Dieser Ansatz ermöglichte es ihnen, die wesentlichen Faktoren zu bestimmen, die den historischen Verlust der Artenvielfalt im See beeinflussten.

Die Hauptforscherin der Studie, Professorin Luisa Orsini, verglich die Sedimentdaten mit einer Zeitmaschine und zeichnete ein detailliertes Bild der Artenvielfalt mit jährlicher Auflösung auf. Durch die Kombination dieser biologischen Informationen mit Daten zum Klimawandel und zur Umweltverschmutzung konnten die Forscher die Hauptursachen für den Verlust der biologischen Vielfalt identifizieren. Diese Methodik ist vielversprechend für die Priorisierung von Naturschutzbemühungen und die Regulierung schädlicher chemischer Verbindungen, die sich negativ auf Ökosysteme auswirken.

Die Ergebnisse der Studie deuten darauf hin, dass chemische Schadstoffe wie Insektizide und Fungizide in Verbindung mit steigenden Tiefsttemperaturen schädliche Auswirkungen auf die Artenvielfalt des Sees haben. Während es in den letzten Jahren aufgrund der verbesserten Wasserqualität und der verringerten landwirtschaftlichen Tätigkeit in der Nähe zu einer gewissen Erholung kam, hat sich die Artenzusammensetzung irreversibel verändert. Der Hauptautor der Studie, Niamh Eastwood, betonte, dass ein Versäumnis, die Artenvielfalt zu schützen, zu dauerhaften Verlusten führen würde. Die Forschung lässt jedoch auf bessere Vorhersagen künftiger Biodiversitätsverluste in verschiedenen Szenarien durch den Einsatz von KI-Modellen hoffen.

Diese innovative Studie hat Auswirkungen, die über einen einzelnen See hinausgehen, da das Forschungsteam plant, seine Untersuchung auf weitere Seen in England und Wales auszudehnen. Ihr Ziel ist es, die breitere Anwendbarkeit ihrer Erkenntnisse über die Auswirkungen von Umweltverschmutzung und Klimawandel auf die Artenvielfalt von Seen zu ermitteln. Durch das Verständnis der historischen Ursachen des Verlusts der biologischen Vielfalt ebnet diese Forschung den Weg für proaktive Naturschutzbemühungen, um die unschätzbaren Dienste verschiedener Ökosysteme zu schützen.

FAQ

Was ist eine „Biodiversitäts-Zeitmaschine“?

Eine „Biodiversitäts-Zeitmaschine“ bezieht sich auf einen wissenschaftlichen Ansatz, der Sedimentaufzeichnungen nutzt, um die historischen Veränderungen der Biodiversität in einem bestimmten Ökosystem zu verstehen. Diese Methode liefert ein detailliertes Bild davon, wie sich die Umwelt und die biologische Vielfalt im Laufe der Zeit entwickelt haben.

Wie analysierten die Forscher die Artenvielfalt des Sees?

Mithilfe künstlicher Intelligenz analysierten die Forscher im Sediment des Sees gefundene Umwelt-DNA (eDNA). Dieses genetische Material stammt von verschiedenen Organismen und dient als Aufzeichnung der biologischen Geschichte des Sees. Sie verglichen diese biologischen Daten mit Klima- und Verschmutzungsaufzeichnungen, um die Faktoren zu identifizieren, die zum Verlust der biologischen Vielfalt beitragen.

Was waren die Hauptursachen für den Verlust der Artenvielfalt im See?

Die Studie ergab, dass chemische Schadstoffe, darunter Insektizide und Fungizide, zusammen mit einem Anstieg der Tiefsttemperatur erhebliche negative Auswirkungen auf die Artenvielfalt des Sees hatten.

Ist es möglich, die Artenvielfalt des Sees wieder in ihren ursprünglichen Zustand zu versetzen?

Während es in den letzten Jahren aufgrund der verbesserten Wasserqualität und der verringerten landwirtschaftlichen Tätigkeit zu einer gewissen Erholung kam, deutet die Studie darauf hin, dass irreparable Schäden entstanden sind. Bestimmte Arten, die vor 100 Jahren existierten, können möglicherweise nie wieder zurückkehren, was die Bedeutung des Schutzes der Artenvielfalt unterstreicht, um dauerhafte Verluste zu verhindern.