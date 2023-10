Die Rolle von Pflanzenkohle bei der Eindämmung des Klimawandels

Millionen Tonnen organischer Abfälle aus land- und forstwirtschaftlichen Betrieben verrotten oder werden jedes Jahr verbrannt, wodurch Kohlendioxid in die Atmosphäre freigesetzt wird und zur globalen Erwärmung beiträgt. Es gibt jedoch eine Lösung in Form von Pflanzenkohle, die Kohlenstoff über längere Zeiträume binden kann. Pflanzenkohle wird durch Erhitzen organischer Abfälle in einer sauerstoffreduzierten Umgebung hergestellt. Es kann aus verschiedenen organischen Abfallprodukten bei Temperaturen von 300 °F bis 1400 °F hergestellt werden, was zu unterschiedlichen Eigenschaften führt.

Pflanzenkohle hat mehrere Vorteile für die Umwelt. Es hilft dem Boden, Wasser und Nährstoffe zu speichern, bietet Mikroben einen Lebensraum und fängt Schadstoffe wie Schwermetalle ein und verhindert so deren Eindringen in Gewässer. Darüber hinaus wandelt Pflanzenkohle etwa 50 % des Kohlenstoffs im organischen Abfall in eine stabile Verbindung um, die im Boden gebunden bleibt und so die Menge an Kohlenstoff reduziert, die in die Atmosphäre gelangt.

Die Biokohleproduktion in den Vereinigten Staaten ist derzeit begrenzt, hat aber das Potenzial, erhebliche Mengen an Kohlendioxidemissionen auszugleichen. Einer Schätzung zufolge könnte Pflanzenkohle bis zum Jahr 2050 bis zu drei Gigatonnen Kohlendioxid pro Jahr ausgleichen, was der Abschaltung von 800 Kohlekraftwerken entspricht. Um dies zu erreichen, muss die Biokohleproduktion jedoch weltweit deutlich gesteigert werden.

Zu den Herausforderungen bei der Einführung von Pflanzenkohle gehören das mangelnde Bewusstsein der Landwirte und die Notwendigkeit eines differenzierten Verständnisses ihrer Eigenschaften und Anwendung. Pflanzenkohle ist weder ein Dünger noch ein Pestizid und steigert die Ernteerträge nicht wesentlich. Dennoch bietet es klare Vorteile, wenn es Böden mit schlechter Wasser- und Nährstoffretention zugesetzt wird.

Pflanzenkohle verspricht eine einfache und kostengünstige Methode zur Kohlenstoffabscheidung und -speicherung und weckt das Interesse von Unternehmen, die ihre Emissionen ausgleichen möchten. Eine zunehmende Produktion und Einführung von Biokohle könnte den Weg für eine deutliche Reduzierung des Kohlendioxidgehalts ebnen und zu den Bemühungen zur Eindämmung des Klimawandels beitragen.

