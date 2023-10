Erkundung der weniger bekannten Cluster von Cassiopeia

Cassiopeia ist ein markantes Sternbild auf der Nordhalbkugel der Milchstraße. Während viele mit seiner charakteristischen W-Form vertraut sind, gibt es innerhalb der Konstellation mehrere weniger bekannte Sternhaufen, die es wert sind, erkundet zu werden.

Ein solcher Cluster ist NGC 129, der auf halber Strecke zwischen Caph (Beta Cassiopeiae) und Gamma Cassiopeiae liegt. Mit einer Helligkeit von 7 enthält NGC 129 etwa 9 Sterne, von denen einige mit einem Fernglas nicht sichtbar sind. Suchen Sie nach drei Sternen der XNUMX. Größe, die ein gleichseitiges Dreieck bilden, wobei das hellste Mitglied der goldfarbene veränderliche Cepheid-Stern DL Cassiopeiae ist.

Wenn Sie sich entlang der W-Form nach Osten bewegen, werden Sie auf Epsilon Cassiopeiae stoßen. Ungefähr 10.5 Grad südöstlich von Epsilon finden Sie Eta Persei. Zwischen diesen beiden Sternen liegt Stock 7, auch bekannt als Markarian 6. Dieser kleine Sternhaufen enthält XNUMX Sterne und präsentiert sich als kurzer, unscharfer Bogen, der sich von Nord nach Südwest krümmt. Ein größeres Fernglas lässt eine kreuzförmige Form erkennen, während der südlichste Stern zu einer engen Ansammlung von vier Punkten gehört.

Eine 1980 in den Publications of the Astronomical Society of the Pacific veröffentlichte Studie untersuchte die Verbindung von Markarian 6 mit der Wasserstoff-II-Region IC 1805, auch bekannt als Herznebel. Die Studie bestätigte, dass es sich bei Markarian 6 um einen echten Sternhaufen handelt, der 1,600 Lichtjahre von uns entfernt liegt. Allerdings wird angenommen, dass der Herznebel selbst 7,200 Lichtjahre entfernt ist.

Ein weiterer Cluster innerhalb von IC 1805 ist Melotte 15, auch bekannt als Collinder 26. Diese spärlich gepackte Gruppierung erstreckt sich über 21 Bogenminuten und enthält etwa vierzig blau-weiße und weiße Sterninfernos. Seine drei hellsten Sterne bilden eine stumpfe Pfeilspitze, während ein vierter Stern der 9. Größe als Pfeilschaft dient.

Schließlich gibt es noch den im Volksmund auch als Stock 2 bezeichneten Muscleman-Cluster, der sich in der Nähe von Perseus befindet. Dieser Cluster wurde aufgrund seiner einzigartigen Strichmännchenform vom verstorbenen John Davis benannt. Aufgrund seiner Nähe zum Doppelsternhaufen NGC 869 und NGC 884 wird er jedoch auch als „Dog Walker“ bezeichnet. Der Sternbogen, der Stock 2 mit dem Doppelsternhaufen verbindet, bildet eine Leine, wobei Stock 2 einer Figur ähnelt, die durch ihn läuft Hunde.

Die Erkundung dieser weniger bekannten Cluster in Cassiopeia bietet die Möglichkeit, die Schönheit und Vielfalt unserer himmlischen Nachbarschaft zu erleben.

Quellen:

– Astronomie: Roen Kelly

– Studie: „Ein kleiner Cluster in der Nähe von IC 1805“ in den Veröffentlichungen der Astronomical Society of the Pacific