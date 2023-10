Wissenschaftler vermuten, dass es auf der Venus Plattentektonik gegeben haben könnte

Eine aktuelle Studie legt nahe, dass Venus, der höllisch heiße zweite Planet der Erde, einst Plattentektonik gehabt haben könnte. Plattentektonik ist die kontinuierliche Bewegung und Umformung der äußeren Kruste eines Planeten. Obwohl die Venus derzeit nichts mit der Erde zu tun hat, mit extremen Temperaturen und Schwefelsäurewolken, glauben Forscher, dass die Venus in ihrer Jugend über Plattentektonik verfügte. Dieser Befund hat erhebliche Auswirkungen auf die potenzielle Bewohnbarkeit der Venus.

Laut Matthew B. Weller, einem Planetenwissenschaftler am Lunar and Planetary Institute in Houston, hätte die Venus, wenn sie in der Vergangenheit über Plattentektonik verfügte, eine gastfreundlichere Umgebung für Leben bieten können. Die geochemischen Reaktionen im Zusammenhang mit der Plattentektonik könnten einen Großteil des Kohlendioxids, das heute zu den unwirtlichen Bedingungen auf der Venus beiträgt, vergraben haben, sie möglicherweise kühler machen und zur Anwesenheit von flüssigem Wasser führen.

Die von Weller geleiteten Forscher führten Computersimulationen durch, um verschiedene tektonische Modelle für die Venus zu untersuchen. Das Modell des stagnierenden Deckels, ähnlich dem des Mars und des Erdmondes, deutet auf eine feste Außenkruste hin, die sich nicht bewegt. Das zweite Modell, die Plattentektonik, beinhaltet die Bewegung und Ausbreitung tektonischer Platten, was zu erhöhter vulkanischer Aktivität und Gasfreisetzung führt. Die Simulationen deuteten darauf hin, dass eine frühe Phase der Plattentektonik, gefolgt von der Bildung einer stagnierenden Deckelkruste, die beobachteten Stickstoffwerte in der Atmosphäre der Venus erklären könnte.

Obwohl die Ergebnisse vielversprechend sind, weisen Wissenschaftler, die nicht an der Forschung beteiligt sind, darauf hin, dass weitere Beweise erforderlich sind, um endgültige Schlussfolgerungen über die geologische Geschichte der Venus zu ziehen. Cédric Gillmann, Planetenforscher an der Eidgenössischen Technischen Hochschule, betonte, dass modellbasierte Veröffentlichungen Grenzen haben. Joseph O'Rourke, Professor für Erd- und Weltraumforschung an der Arizona State University, vermutet, dass Venus eine einzigartige geologische Geschichte haben könnte, die sich von der Erde und dem Mars unterscheidet.

Kommende Missionen zur Venus, darunter Davinci, Veritas der NASA und EnVision der Europäischen Weltraumorganisation, werden voraussichtlich wichtige Daten liefern, um die Geheimnisse unseres Nachbarplaneten weiter zu entschlüsseln. Diese Missionen werden Wissenschaftlern helfen, die Geologie des Planeten und die Gründe für die unterschiedlichen Bedingungen zwischen Erde und Venus besser zu verstehen.

FAQ

1. Was ist Plattentektonik?

Plattentektonik ist die Theorie, die die Bewegung und Wechselwirkungen großer Teile der Außenhülle eines Planeten, der sogenannten tektonischen Platten, beschreibt. Diese Platten können kollidieren, aneinander vorbeigleiten oder sich trennen, was zu verschiedenen geologischen Merkmalen wie Bergen, Erdbeben und vulkanischer Aktivität führt.

2. Könnte die Venus einst bewohnbar gewesen sein?

Die Studie legt nahe, dass es aufgrund der Plattentektonik in der Vergangenheit der Venus möglich ist, dass der Planet vor Milliarden von Jahren bewohnbarer war. Die mit der Plattentektonik verbundenen geochemischen Reaktionen könnten erhebliche Mengen Kohlendioxid vergraben haben, was zu einer kühleren Venus mit möglicherweise mehr flüssigem Wasser geführt hätte.

3. Wie werden zukünftige Missionen zur Venus zu unserem Verständnis beitragen?

Zukünftige Missionen wie Davinci, Veritas der NASA und EnVision der Europäischen Weltraumorganisation werden neue Daten über die Atmosphäre, Oberfläche und geologische Aktivität der Venus sammeln. Diese Missionen werden wertvolle Einblicke in die gegenwärtigen Bedingungen der Venus und ihre geologische Geschichte liefern und Wissenschaftlern dabei helfen, das Rätsel zu lösen, wie sich die Venus im Laufe der Zeit von der Erde entfernt hat.