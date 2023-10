Der bisher größte Sonnensturm: Eine Lehre aus alten Baumringen

Ein Team von Wissenschaftlern hat Beweise für den größten jemals aufgezeichneten Sonnensturm entdeckt, der 14,300 Jahre alt ist. Die Forscher untersuchten den Radiokohlenstoffgehalt in alten Baumringen, die in den französischen Alpen erhalten blieben. Der Anstieg des Radiokarbons deutete auf eine massive Störung in der oberen Erdatmosphäre hin, die durch einen starken Sonnensturm mit weitreichenden Auswirkungen verursacht wurde.

Während Sonnenstürme keine Seltenheit sind, sind solche dieser Größenordnung äußerst selten. Wenn heute ein Sturm dieser Größenordnung die Erde treffen würde, würde dies katastrophale Schäden an unseren kritischen Infrastrukturen verursachen, insbesondere am Stromnetz und an den Satelliten im Orbit. Dieses Ergebnis unterstreicht, wie wichtig es ist, solche Ereignisse zu verstehen und sich darauf vorzubereiten, um unsere globalen Kommunikations- und Energiesysteme zu schützen.

Die in The Royal Society's Philosophical Transactions of the Royal Society A veröffentlichte Studie analysierte teilweise versteinerte Bäume vom Ufer des Drouzet River. Mithilfe der Dendrochronologie rekonstruierten die Forscher eine Zeitlinie und identifizierten den Anstieg des Radiokohlenstoffgehalts vor genau 14,300 Jahren. Mit dieser Methode konnten sie wertvolle Informationen über vergangene Umweltveränderungen und Sonnenaktivität sammeln.

Radiokohlenstoff entsteht in der oberen Atmosphäre durch kosmische Strahlung und extreme Sonnenereignisse. Der Kohlenstoff wird dann von der Biosphäre, einschließlich der Bäume, absorbiert und in ihren Jahresringen gebunden. Das Team verglich den Radiokohlenstoffanstieg mit dem Berylliumgehalt in Eiskernen aus Grönland und bestätigte damit die Existenz eines massiven solaren Supersturms.

Wenn der 14,300 Jahre alte Sonnensturm heute aufgetreten wäre, hätte er unsere Telekommunikation, Satelliten und Stromnetze zerstört. Die möglichen Folgen verdeutlichen die Notwendigkeit, unsere Infrastruktur vor Sonnenaktivität zu schützen, die Millionen von Kilometern entfernt auftritt. Extreme Sonnenstürme könnten Transformatoren in Stromnetzen dauerhaft beschädigen und zu großflächigen und längeren Stromausfällen führen.

Wissenschaftler haben anhand von Baumring- und Eisbohrkerndaten aus den letzten 15,000 Jahren neun große solare Superstürme identifiziert, die als Miyake-Ereignisse bekannt sind. Die jüngsten Ereignisse ereigneten sich in den Jahren 993 n. Chr. und 774 n. Chr. Das Verständnis dieser Sonnenstürme bleibt jedoch eine Herausforderung, da direkte Beobachtungen rar sind. Wissenschaftler sind sich immer noch unsicher über die Ursachen, Häufigkeit und Vorhersagbarkeit dieser gewaltigen Ereignisse.

Die Entdeckung des 14,300 Jahre alten Miyake-Ereignisses liefert wertvolle Einblicke in das Verhalten unserer Sonne. Während instrumentelle Messungen der Sonnenaktivität erst im 17. Jahrhundert durchgeführt wurden, bietet die Untersuchung von Radiokohlenstoff in Baumringen und Beryllium in Eisbohrkernen eine Möglichkeit, das Verhalten der Sonne in der Vergangenheit umfassender zu verstehen.

Das berühmte Carrington-Ereignis von 1859, das für Störungen wie Ausfälle von Telegrafenmaschinen und helle nächtliche Polarlichter bekannt war, galt nicht als Miyake-Ereignis. Seine Auswirkungen sind aufgrund seines relativ jungen Auftretens und der damaligen Beobachtungen der Menschen gut dokumentiert.

Das Verständnis unserer Vergangenheit ist entscheidend für die genaue Vorhersage und Minderung der mit extremen Sonnenereignissen verbundenen Risiken. Die Untersuchung von Radiokohlenstoff liefert wertvolle Einblicke in die Erdgeschichte und dient als leistungsstarkes Instrument zur Vorhersage unserer Zukunft. Es gibt jedoch noch viel zu lernen über das Verhalten unserer Sonne und die potenziellen Gefahren, die sie für unsere moderne Infrastruktur mit sich bringt.

Quellen:

– Die philosophischen Transaktionen der Royal Society A

– Die Universität Leeds