Radiokarbonspitze enthüllt uralten Sonnensturm

Laut einer Studie eines internationalen Forscherteams haben in den französischen Alpen entdeckte alte Baumringe Hinweise auf einen gewaltigen Sonnensturm vor 14,300 Jahren geliefert. Das Team, zu dem auch Wissenschaftler der University of Leeds gehörten, analysierte den Radiokohlenstoffgehalt in subfossilisierten Bäumen in der Nähe des Drouzet River. Durch die Untersuchung einzelner Baumringe stellten sie einen beispiellosen Anstieg des Radiokohlenstoffgehalts fest, der auf das Auftreten eines Sonnensturms hindeutet. Die Forscher gehen davon aus, dass dieser Sturm eine erhebliche Menge energiereicher Teilchen in die Erdatmosphäre freigesetzt hätte.

Die Auswirkungen eines solchen Sonnensturms könnten verheerend sein. Die Autoren der Studie warnen davor, dass ein ähnlicher Sturm in der Gegenwart möglicherweise Satellitensysteme stören und großflächige Stromausfälle verursachen könnte, was zu Schäden in Milliardenhöhe führen könnte. Das Verständnis von Sonnenstürmen ist von entscheidender Bedeutung, um zukünftige Kommunikations- und Energiesysteme zu schützen und die Widerstandsfähigkeit gegen ihre Auswirkungen zu stärken.

Wissenschaftler haben diese extremen Sonnenereignisse als Miyake-Ereignisse identifiziert und Beweise dafür gefunden, dass in den letzten 15,000 Jahren neun solcher Stürme aufgetreten sind. Die jüngsten bestätigten Miyake-Ereignisse ereigneten sich im Jahr 993 n. Chr. und 774 n. Chr., aber der neu entdeckte 14,300 Jahre alte Sturm war der bisher größte, etwa doppelt so groß wie seine neueren Gegenstücke.

Obwohl Forscher noch nie ein Miyake-Ereignis in Echtzeit beobachtet haben, hoffen sie, mehr über das Verhalten der Sonne und die Möglichkeit der Vorhersage solcher Ereignisse zu erfahren. Aktuelle direkte Messungen der Sonnenaktivität reichen erst aus dem 17. Jahrhundert zurück, und der Radiokohlenstoffgehalt in Baumringen und andere Indikatoren aus der Vergangenheit liefern wertvolle Einblicke in das Verhalten der Sonne im Laufe der Geschichte.

Quelle: Die University of Leeds

Definitionen:

– Radiokohlenstoff: ein radioaktives Kohlenstoffisotop, das zur Datierung organischer Materialien verwendet wird

– Sonnensturm: eine Störung auf der Sonnenoberfläche, die große Mengen an Materie und Energie in den Weltraum schleudert