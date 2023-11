Effiziente photokatalytische CO2-Reduktion durch bidirektionale Wirt-Gast-Wechselwirkungen

By

Die Entwicklung künstlicher Photosynthesesysteme zur Umwandlung von CO2 in wertvolle Chemikalien ist von entscheidender Bedeutung für die Bewältigung der globalen Erwärmung und der Energiekrise. Ein Ansatz, dies zu erreichen, besteht darin, die CO2-Reduktion mit der H2O-Oxidation zu koppeln, um Sonnenenergie in chemische Energie umzuwandeln und so den Prozess der Photosynthese nachzuahmen. Allerdings wird die Effizienz der CO2-Reduktion durch die kinetische Barriere für die Wasseroxidation behindert.

Um die Effizienz der photokatalytischen CO2-Reduktion zu steigern, haben Forscher Elektronenopfermittel eingesetzt, um die Reaktion zu fördern. Der Einsatz dieser Opfermittel ist jedoch wirtschaftlich nicht machbar und schränkt die Oxidationskapazität der photogenerierten Löcher ein. Um diese Herausforderungen zu bewältigen, haben Wissenschaftler die Kopplung der CO2-Reduktion mit der Oxidation organischer Verbindungen untersucht, wodurch wertvolle Chemikalien entstehen würden. Dieser Ansatz hat den zusätzlichen Vorteil, dass aus Biomasse gewonnene organische Stoffe als Rohstoffe verwendet werden, was den Prozess nachhaltiger macht.

Um die Effizienz des Elektronentransfers in photokatalytischen Systemen zu verbessern, entwickelte ein Forschungsteam der Tianjin University of Technology, China, unter der Leitung von Prof. Tong-Bu Lu eine neuartige Strategie, die auf bidirektionalen Wirt-Gast-Wechselwirkungen basiert. Dies erreichten sie, indem sie den Katalysator und den Reaktanten gleichzeitig auf der Oberfläche des Photosensibilisators sammelten. Dieser direkte Kontakt zwischen dem Katalysator/Reaktanten und dem Photosensibilisator verringert die Distanz, die fotogenerierte Träger zurücklegen müssen, erheblich, was zu einer dramatischen Steigerung der Effizienz der CO2-Reduktion führt.

Die Ergebnisse der Studie zeigten eine hohe Ausbeute der CO2-Reduktion zu Ameisensäure (1610 μmol g-1 h-1) mit einer Selektivität von 96.5 %. Darüber hinaus wurden die photogenerierten Löcher in CdS (Cadmiumsulfid) schnell durch an β-CD (β-Cyclodextrin) gebundenen Furfurylalkohol vernichtet, was zu einer Furfuralausbeute von 1567 μmol g-1 h-1 mit einer Selektivität von über 99 % führte.

Diese bahnbrechende Forschung eröffnet neue Möglichkeiten für den Bau hocheffizienter künstlicher Photosynthesesysteme für praktische Anwendungen. Durch die Nutzung bidirektionaler Wirt-Gast-Interaktionen können Forscher die Nutzung der Sonnenenergie zur CO2-Reduktion und organischen Oxidation maximieren, was zur Produktion wertvoller Chemikalien führt. Diese Arbeit bringt uns der Verwirklichung nachhaltiger und effizienter Technologien zur Kohlenstoffreduzierung einen Schritt näher.

Häufig gestellte Fragen:

F: Wie verbessert die bidirektionale Wirt-Gast-Interaktion die photokatalytische CO2-Reduktion?

A: Durch bidirektionale Wirt-Gast-Wechselwirkungen können sich Katalysator und Reaktant auf der Oberfläche des Photosensibilisators ansammeln, wodurch die Übertragungsentfernung der photogenerierten Träger verringert und eine effiziente CO2-Reduktion gefördert wird.

F: Welche Vorteile bietet die Kopplung der CO2-Reduktion mit organischer Oxidation?

A: Die Kopplung der CO2-Reduktion mit organischer Oxidation ermöglicht die Produktion von Mehrwertchemikalien und die Nutzung von aus Biomasse gewonnenen organischen Stoffen als erneuerbare Rohstoffe.

F: Was sind die wichtigsten Ergebnisse dieser Forschung?

A: Die Forschung hat gezeigt, dass bidirektionale Wirt-Gast-Wechselwirkungen die Effizienz der photokatalytischen CO2-Reduktion erheblich steigern können, was zu hohen Ausbeuten an Ameisensäure und Furfural mit ausgezeichneter Selektivität führt.

F: Wie trägt diese Forschung zu künstlichen Photosynthesesystemen bei?

A: Diese Arbeit bietet einen neuen Ansatz für die Entwicklung praktischer und hocheffizienter künstlicher Photosynthesesysteme und bietet potenzielle Lösungen für die globale Erwärmung und die Nachhaltigkeit der Energieversorgung.

Quelle:

Chinesisches Journal für Katalyse. DOI: 10.1016/S1872-2067(23)64509-7