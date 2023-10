Neue Kameratechnologie revolutioniert die Mondfotografie für zukünftige Mondmissionen

Europäische Astronauten und Wissenschaftler arbeiten mit dem Artemis-Bildgebungsteam der NASA zusammen, um eine innovative Kamera zu entwickeln, die die Mondfotografie für zukünftige Mondmissionen revolutionieren wird. Die Handheld Universal Lunar Camera (HULC) wird im Rahmen des PANGEA-Schulungsprogramms in den mondähnlichen Landschaften von Lanzarote, Spanien, auf die Probe gestellt.

PANGAEA, ein Programm zur Vorbereitung von Astronauten auf bevorstehende Mondmissionen, hat eine entscheidende Rolle beim Testen der Fähigkeiten des HULC gespielt. Dieses Programm ermöglicht es Astronauten, geologische Erkundungsszenarien zu simulieren und gleichzeitig das elektronische Feldbuch der ESA zur Dokumentation ihrer Arbeit zu verwenden. Das Tool ermöglicht es Geologielehrern, die Besatzung während ihrer Feldarbeit in Echtzeit zu unterstützen.

Der HULC hat das Erlebnis der Mondoberflächenerkundung für die Astronauten erheblich verbessert und ihnen hochwertige Bildgebungsmöglichkeiten zur Verfügung gestellt. Diese hochmoderne Mondkamera besteht aus professionellen Standardkameras und ist mit hoher Lichtempfindlichkeit und modernsten Objektiven ausgestattet. Es stellt sicher, dass wissenschaftliche Entdeckungen bei zukünftigen Mondmissionen effektiv dokumentiert werden können.

Um den HULC weltraumtauglich zu machen, haben NASA-Ingenieure mehrere wichtige Verbesserungen vorgenommen, darunter die Hinzufügung einer Staub- und Wärmeschutzdecke sowie ergonomischer Tasten. Diese Anpassungen ermöglichen eine einfache Bedienung der Kamera durch Astronauten, die sperrige Raumanzüge tragen.

Während des PANGEA-Programms lobte der ESA-Astronaut Thomas Pesquet, der für seine außergewöhnlichen fotografischen Fähigkeiten bekannt ist, das Design des HULC. Er hob insbesondere die benutzerfreundliche Oberfläche und die zuverlässigen Schutzfunktionen der Kamera hervor.

Die Aufnahme qualitativ hochwertiger Bilder wird für die wissenschaftliche Forschung bei zukünftigen Mondmissionen von entscheidender Bedeutung sein. Daher war die Auswahl geeigneter Objektive für den HULC eines der Hauptziele des PANGAEA-Programms. Die Kamera wurde strengen Tests unter verschiedenen Bedingungen unterzogen, beispielsweise am helllichten Tag und in der Dunkelheit vulkanischer Höhlen, um die extremen Umgebungen der Mondfotografie zu simulieren.

Der NASA-Leiter für die HULC-Kamera, Jeremy Myers, betonte die Bedeutung eines intuitiven und benutzerfreundlichen Designs für die Astronauten. In Zusammenarbeit mit führenden Planetenforschern in Europa stellte Myers sicher, dass die vom HULC aufgenommenen Bilder den höchsten Standards in Bezug auf Auflösung, Schärfentiefe und Belichtung entsprachen und so das wissenschaftliche Potenzial der Kamera maximierten.

Im Gegensatz zur mechanischen Hasselblad-Kamera, die während der Apollo-11-Mission eingesetzt wurde, stellt die Artemis-Mondkamera einen bedeutenden Technologiesprung dar. Diese bahnbrechende Kamera wird die erste spiegellose Kamera sein, die für den Handeinsatz im Weltraum entwickelt wurde und eine außergewöhnliche Bildqualität bei schlechten Lichtverhältnissen bietet. Seine fortschrittlichen Fähigkeiten machen es ideal für die Aufnahme der anspruchsvollen kontrastreichen Umgebung des Mondes.

Während die Tests fortgesetzt werden, bleibt die Kernfunktionalität der Kamera unverändert, es werden jedoch Verbesserungen an der Schnittstelle und am Gehäuse vorgenommen. Eine Version der HULC-Kamera soll bald zu weiteren Tests zur Internationalen Raumstation geschickt werden. NASA-Teams haben umfangreiche Tests durchgeführt, um die größten Herausforderungen des Weltraums zu bewältigen, darunter thermische, Vakuum-, Strahlungseffekte und die abrasive Natur des Mondstaubs.

Jeremy Myers ist zuversichtlich, dass die laufenden Modifikationen zum bestmöglichen Produkt führen werden – einer Kamera, die in der Lage ist, über Jahre hinweg atemberaubende Bilder des Mondes aufzunehmen, die von internationalen Crews während ihrer Mondexpeditionen verwendet werden können.

