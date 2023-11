Den Kosmos erkunden: Der Preis außerirdischer Proben

Nach einer bemerkenswerten siebenjährigen Reise über fast 4 Milliarden Meilen landete die Raumsonde OSIRIS-REx der NASA am 24. September 2023 sanft in der Wüste von Utah. Ihre kostbare Nutzlast? Eine vom Asteroiden Bennu gesammelte Probe.

Wissenschaftler warten gespannt auf die Gelegenheit, das halbe Pfund Material zu untersuchen, das von dem 85 Millionen Tonnen schweren Asteroiden mitgebracht wurde. Diese Probe könnte Aufschluss über die Entstehung des Sonnensystems geben und möglicherweise Aufschluss darüber geben, ob Asteroiden wie Bennu die notwendigen chemischen Bestandteile für Leben enthalten.

Da das Budget ursprünglich auf 800 Millionen US-Dollar festgelegt war, werden die endgültigen Kosten der Mission auf etwa 1.16 Milliarden US-Dollar geschätzt. Obwohl dies übertrieben erscheinen mag, verblasst es im Vergleich zu einigen anderen unglaublich wertvollen Materialien, die der Menschheit bekannt sind.

Mondgestein wurde beispielsweise in Bildungseinrichtungen verwendet, um Schülern und Enthusiasten die Möglichkeit zu geben, ein Stück astronomische Geschichte zu vermitteln. Diese Gesteine, die während der Apollo-Missionen zwischen 1969 und 1972 gesammelt wurden, brachten insgesamt 842 Pfund Mondproben zurück. Inflationsbereinigt beliefen sich die Kosten des Apollo-Programms auf unglaubliche 257 Milliarden US-Dollar. Allerdings waren die Mondproben selbst relativ kostengünstig und beliefen sich auf 19 Millionen US-Dollar pro Unze.

Mit Blick auf die Zukunft plant die NASA, Anfang der 2030er Jahre Proben vom Mars zurückzugeben, um etwaige Spuren antiken Lebens auf dem Roten Planeten aufzudecken. Bei der Mars Sample Return-Mission sollen 30 Probenröhrchen mit einem Gesamtgewicht von einem Pfund geborgen werden. Trotz der Aufregung um diese Mission hat die Komplexität des Unterfangens, an dem mehrere Roboter und Raumfahrzeuge beteiligt sind, die Kosten auf etwa 11 Milliarden US-Dollar erhöht. Folglich werden die Kosten pro Unze der Marsproben auf 690 Millionen US-Dollar geschätzt und liegen damit deutlich über denen der Bennu-Proben.

Während diese außerirdischen Missionen Schlagzeilen machen und erhebliche Ressourcen beanspruchen, ist es erwähnenswert, dass die Erde einen kontinuierlichen Regen kostenloser Proben aus dem Sonnensystem erhält. Täglich gelangen rund 50 Tonnen Weltraumgestein in die Erdatmosphäre. Die meisten verglühen, bevor sie den Boden erreichen, aber diejenigen, die sie bilden, gelten als Meteoriten, von denen viele von Asteroiden stammen.

Obwohl das Erkennen und Bergen von Meteoriten eine Herausforderung sein kann, gibt es sie in verschiedenen Arten und Preisklassen. Chondrite, die häufigste Art, enthalten runde Körner, sogenannte Chondren, die sich vor Milliarden von Jahren gebildet haben. Diese können online für nur 15 $ pro Unze gekauft werden. Eisenmeteoriten, die besondere Eigenschaften wie eine dunkle Kruste und innere Metallkristalle aufweisen, können mit etwa 50 US-Dollar pro Unze teurer sein. Pallasite, eine seltenere Art von Stein-Eisen-Meteoriten mit dem Mineral Olivin, können Preise von über 1,000 US-Dollar pro Unze erzielen.

Es ist erwähnenswert, dass bestimmte Meteoriten vom Mond und Mars stammen, was für Sammler einen noch größeren Reiz darstellt. Ungefähr 600 Meteoriten wurden als Mondmeteoriten identifiziert, wobei der größte 4 Pfund wog. Diese Mondexemplare wurden für etwa 4,700 US-Dollar pro Unze verkauft. Mars-Meteoriten hingegen sind mit nur rund 175 bestätigten Fällen noch seltener. Die Kosten für den Besitz eines Stücks Mars können bis zu 11,000 US-Dollar pro Unze betragen.

So fesselnd diese Beispiele auch sein mögen, ihr „kostenloser“ Charakter weist doch Einschränkungen auf. Der genaue Ursprung von Mond- und Marsmeteoriten lässt sich nicht bestimmen, was ihren wissenschaftlichen Wert mindert. Sobald sie die Erde erreichen, kommt es außerdem zu einer Kontamination, was es schwierig macht, festzustellen, ob die in ihnen gefundenen Mikroben wirklich außerirdisch sind.

Für diejenigen, die sich für teure Elemente und Mineralien interessieren, treibt die Knappheit oft den Preis in die Höhe. Kostbare Edelsteine ​​wie hochwertige Smaragde können bis zu 10-mal teurer sein als Gold, während weiße Diamanten 100-mal höhere Preise erzielen können. Insbesondere Diamanten, die eine Borverunreinigung aufweisen, die ihnen einen leuchtend blauen Farbton verleiht, können mit den Kosten künftiger Marsproben mithalten und erzielen einen atemberaubenden Preis von 550 Millionen US-Dollar pro Unze.

Wenn wir uns in den Bereich der synthetischen Materialien wagen, sind endohedrale Fullerene die teuersten. Diese winzigen Kohlenstoffkäfige mit eingeschlossenem Stickstoff im Inneren sind unglaublich stabil und können zur Zeitmessung in Atomuhren verwendet werden. Mit einem Wert von 4 Milliarden US-Dollar pro Unze stellen sie eine außergewöhnliche Investition in Präzision und wissenschaftlichen Fortschritt dar.

Auch wenn die Kosten für außerirdische Probenrückführungsmissionen hoch erscheinen mögen, ist es wichtig, den immensen Wert zu erkennen, den sie für die Erweiterung unseres Verständnisses des Universums haben. Während wir den Kosmos weiter erforschen, erweitern diese Unternehmungen die Grenzen unseres Wissens und wecken unsere kollektive Neugier.

