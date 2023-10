Die NASA-Raumsonde Psyche fliegt zu einem metallbedeckten Asteroiden

By

Die NASA-Raumsonde Psyche hat eine sechsjährige Mission zur Erforschung eines metallumhüllten Asteroiden begonnen – eine Premiere auf dem Gebiet der Asteroidenforschung. Das von SpaceX vom Kennedy Space Center der NASA gestartete Raumschiff ist nach dem Asteroiden benannt, den es untersuchen wird. Es wird angenommen, dass dieser besondere Asteroid der Überrest des Kerns eines frühen Planeten ist und Wissenschaftlern wertvolle Einblicke in die Zentren der Erde und anderer terrestrischer Planeten bietet.

Im Gegensatz zu den meisten Asteroiden, die felsig oder eisig sind, befindet sich dieser metallreiche Asteroid im äußeren Teil des Hauptasteroidengürtels zwischen Mars und Jupiter. Psyche ist der größte der etwa neun bekannten metallreichen Asteroiden. Wissenschaftler schätzen, dass der Asteroid etwa 144 Kilometer breit und 232 Kilometer lang ist und seine Oberfläche hauptsächlich aus Eisen, Nickel und anderen Metallen besteht.

Neben der Untersuchung der Zusammensetzung des Asteroiden hoffen Wissenschaftler, Informationen über unseren eigenen Planeten zu erhalten. Der Eisenkern der Erde erzeugt ein Magnetfeld, das unsere Atmosphäre schützt und den Planeten bewohnbar macht. Durch die Untersuchung des Metallkerns dieses Asteroiden hoffen Forscher, ein besseres Verständnis der Prozesse zu erlangen, die zur Entstehung unseres Planeten geführt haben, und der Bedingungen, die für die Entstehung von Leben notwendig sind.

Die 1.2-Milliarden-Dollar-Mission unter der Leitung der Arizona State University wird einen Umweg nehmen, um den Asteroiden zu erreichen. Die Raumsonde wird im Jahr 2026 einen Schwerkraftschub vom Mars erhalten, bevor sie im Jahr 2029 den Asteroiden erreicht. Sie wird versuchen, in eine Umlaufbahn um den Asteroiden zu gelangen und dabei in verschiedenen Entfernungen kreisen. Das Raumschiff ist mit einem solarelektrischen Antrieb und einem experimentellen Kommunikationssystem ausgestattet, das Laser anstelle von Radiowellen verwendet und so den Datenfluss vom Weltraum zur Erde erhöht.

Die NASA erwartet, dass die Mission wertvolle Daten liefert, die zur künftigen Weltraumforschung beitragen könnten, einschließlich der Möglichkeit, Videos vom Mond oder Mars zu übertragen. Der verzögerte Start der Raumsonde war auf Probleme bei Softwaretests zurückzuführen, der überarbeitete Zeitplan sieht jedoch eine zusätzliche Reisezeit zum Erreichen des Asteroiden vor.

Insgesamt stellt die Psyche-Mission eine spannende Gelegenheit dar, eine einzigartige Metallwelt zu erkunden und wichtige Erkenntnisse über die Entstehung und Zusammensetzung von Gesteinsplaneten wie der Erde zu gewinnen.

