Webb-Teleskop entdeckt Methan und Kohlendioxid in der Atmosphäre des Exoplaneten K2-18 b

By

Eine neue Untersuchung des James Webb-Weltraumteleskops der NASA hat das Vorhandensein kohlenstoffhaltiger Moleküle, darunter Methan und Kohlendioxid, in der Atmosphäre des Exoplaneten K2-18 b ergeben. K2-18 b, der 8.6-mal so massereich wie die Erde ist, umkreist einen kühlen Zwergstern in der bewohnbaren Zone und ist 120 Lichtjahre von der Erde entfernt.

Diese Ergebnisse ergänzen aktuelle Studien, die darauf hindeuten, dass K2-18 b ein Hycean-Exoplanet sein könnte, was bedeutet, dass er das Potenzial hat, eine wasserstoffreiche Atmosphäre und eine mit Wasser und Ozeanen bedeckte Oberfläche zu besitzen. Diese Entdeckung bietet einen faszinierenden Einblick in einen Planeten, der seinesgleichen in unserem Sonnensystem sucht, und wirft interessante Aussichten auf potenziell bewohnbare Welten anderswo im Universum auf.

Das James-Webb-Weltraumteleskop hat Spektren von K2-18 b aufgenommen, die eine Fülle von Methan und Kohlendioxid in der Atmosphäre des Exoplaneten zeigten. Der Mangel an Ammoniak stützt die Hypothese weiter, dass sich in K2-18 b möglicherweise ein Wasserozean unter einer wasserstoffreichen Atmosphäre befindet. Darüber hinaus wurde möglicherweise ein Molekül namens Dimethylsulfid entdeckt, das auf der Erde nur von Leben produziert wird. Allerdings ist eine weitere Validierung erforderlich, um sein Vorhandensein zu bestätigen.

Die Vermutung, dass K2-18 b ein Hycean-Exoplanet sein könnte, ist interessant, da diese Welten als vielversprechende Umgebungen für die Suche nach Beweisen für Leben auf Exoplaneten gelten. Die größeren Hycean-Welten eignen sich im Vergleich zu kleineren Gesteinsplaneten deutlich besser für atmosphärische Beobachtungen.

Obwohl K2-18 b in der bewohnbaren Zone liegt und kohlenstoffhaltige Moleküle enthält, bedeutet dies nicht unbedingt, dass der Planet Leben beherbergen kann. Seine Größe lässt auf das Vorhandensein eines großen Mantels aus Hochdruckeis in seinem Inneren schließen, ähnlich wie bei Neptun.

Diese Entdeckungen unterstreichen, wie wichtig es ist, bei der Suche nach Leben anderswo im Universum unterschiedliche bewohnbare Umgebungen zu berücksichtigen. Zukünftige Beobachtungen mit dem James Webb-Weltraumteleskop werden weitere Einblicke in die Atmosphäre von K2-18 b liefern und möglicherweise das Vorhandensein von Dimethylsulfid bestätigen.

Quellen:

– Exoplanet: Ein Exoplanet (oder extrasolarer Planet) ist ein Planet, der sich außerhalb unseres Sonnensystems befindet und einen anderen Stern als die Sonne umkreist.

– NASA: Die 1958 gegründete National Aeronautics and Space Administration (NASA) ist eine unabhängige Behörde der US-Bundesregierung, die sich auf Weltraumforschung und wissenschaftliche Forschung konzentriert.

– James Webb-Weltraumteleskop: Das James Webb-Weltraumteleskop (JWST oder Webb) ist ein umlaufendes Infrarot-Observatorium, das die Entdeckungen des Hubble-Weltraumteleskops ergänzt.