Sonnenfinsternis fegt über Amerika: Höhepunkte und nächste bevorstehende Sonnenfinsternis

Am Samstag ereignete sich eine bedeutende Sonnenfinsternis, die Zuschauer in ganz Amerika in ihren Bann zog. Dieses himmlische Ereignis ermöglichte es Beobachtern in Nord- und Südamerika, den faszinierenden Anblick des Neumondes zu erleben, der scheinbar aus der Sonne herausbeißt.

Die Sonnenfinsternis ereignete sich im Laufe einiger Stunden, als der Neumond nach und nach die Sonne überquerte und in manchen Gebieten bis zu 90 % davon verdeckte. Um das Phänomen sicher beobachten zu können, waren spezielle Sonnenfinsternisbrillen erforderlich.

Der Grad der Verdunkelung der Sonne variierte je nach Standort. New York City erlebte eine Sonnenfinsternis von 23 %, während Salt Lake City eine Sonnenfinsternis von 86 % erlebte. Trotz der Abdeckung wurde es während der Veranstaltung nicht dunkel, denn selbst wenn 95 % der Sonne bedeckt sind, bleibt die Helligkeit relativ normal.

Die Intensität der Sonnenfinsternis hing von der Nähe zum antumbralen Schatten des Mondes ab, der sich über eine Breite von etwa 115 Meilen erstreckte und durch neun US-Bundesstaaten, darunter Oregon, Kalifornien und Texas, verlief. Diejenigen, die sich auf diesem Weg befanden, hatten den besten Blick auf die ringförmige Sonnenfinsternis, die einen atemberaubenden „Feuerring“-Effekt erzeugte. Als der Mond perfekt auf die Sonne ausgerichtet war, umgab ein Halo aus Sonnenlicht einige Minuten lang die Silhouette des Mondes.

Nach seiner Reise durch die USA war der „Feuerring“ in Gebieten wie der mexikanischen Halbinsel Yucatán, Belize, Guatemala, Costa Rica, Panama und verschiedenen südamerikanischen Ländern sichtbar. Mexiko-Stadt erlebte eine 70-prozentige partielle Sonnenfinsternis, während Natal an der brasilianischen Atlantikküste den beeindruckenden „Feuerring“ drei Minuten und 21 Sekunden lang beobachtete.

Eine ringförmige Sonnenfinsternis tritt auf, wenn der Mond auf seiner elliptischen Umlaufbahn zu weit von der Erde entfernt ist, um die Sonnenscheibe vollständig zu bedecken. Dies führt dazu, dass der Neumond zu klein erscheint, um die Sonne während der Sonnenfinsternis vollständig zu verdecken.

Obwohl die Sonnenfinsternis am Samstag bemerkenswert war, dient sie als Vorbote einer bevorstehenden totalen Sonnenfinsternis am 8. April 2024. Dieses Ereignis wird in Teilen Mexikos, den USA und Kanada sichtbar sein und eine seltene Gelegenheit bieten, den Neumond vollständig zu erleben die Sonnenscheibe für kurze Zeit bedecken.

Quelle: Der Artikel basierte auf Informationen aus verschiedenen Quellen, darunter „AFP via Getty Images“ und „GreatAmericanEclipse.com“.