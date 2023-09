Osiris-Rex-Mission der Nasa: Asteroidenproben sollen auf der Erde landen

Die mit Spannung erwarteten Proben der NASA-Mission Osiris-Rex sollen heute in die Erdatmosphäre gelangen. Die Raumsonde Osiris-Rex, etwa so groß wie ein Transporter, gab eine Kapsel frei, die Trümmer- und Staubproben enthielt, die vom erdnahen Asteroiden Bennu gesammelt worden waren. Die Kapsel fliegt mit einer Geschwindigkeit von etwa 27,650 Meilen pro Stunde und wird voraussichtlich um 10:55 Uhr ET in der Nähe von Salt Lake City landen. Die Raumsonde hat sich bereits von der Erde abgewendet, um eine neue Mission zur Erforschung eines anderen Asteroiden, Apophis, zu starten.

Bennu wurde 1999 entdeckt und ist ein „Trümmerhaufen-Asteroid“, der aus einem Durcheinander von Weltraumgesteinen besteht, die durch die Schwerkraft zusammengehalten werden. Es wird angenommen, dass diese Gesteine ​​von einem größeren Körper abgebrochen sind und etwa 4.6 Milliarden Jahre alt sind und auf die Entstehung des Sonnensystems zurückgehen. Bennu ist bekanntermaßen reich an kohlenstoffbasierten Substanzen und wasserhaltigen Tonmineralien, was darauf hindeutet, dass sich auf dem größeren Körper, aus dem es entstand, einst flüssiges Wasser befand.

Wissenschaftler sind gespannt darauf, die Proben von Bennu zu untersuchen, da sie Einblicke in die Inhaltsstoffe liefern könnten, die zur Entstehung von Planeten, einschließlich der Erde, und zur Schaffung lebensfreundlicher Umgebungen beigetragen haben. Darüber hinaus wird die Untersuchung von Bennu den Forschern helfen, mögliche Asteroideneinschläge besser vorherzusagen und sich dagegen zu verteidigen. Obwohl kein unmittelbares Risiko eines Aufpralls besteht, wird Bennu als „potenziell gefährlich“ eingestuft und umkreist alle 1.2 Jahre die Sonne und kommt alle sechs Jahre der Erde nahe.

Die Osiris-Rex-Mission, die 2016 begann, umfasste die Kartierung von Bennu, um den besten Standort für die Probengewinnung auszuwählen. Das gewählte Ziel war der Nachtigallkrater des Asteroiden. Sobald die Proben gelandet sind, werden sie sofort geborgen, um eine Kontamination zu verhindern, und zum Johnson Space Center der NASA in Houston transportiert.

Diese Mission ist von Bedeutung, da die Bennu-Proben als Zeitkapsel aus der Frühzeit unseres Sonnensystems fungieren und wertvolle Einblicke in die Ursprünge des Lebens und die Natur von Asteroiden bieten.

Quellen: NASA