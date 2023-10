Erde und Mond wurden von einem Astronauten an Bord der Internationalen Raumstation in einem atemberaubenden Foto aufgenommen

By

Ein Astronaut an Bord der Internationalen Raumstation (ISS) hat am 8. Juni 2023 ein atemberaubendes Foto der Erde und des Mondes aufgenommen, als er den Irak umkreiste. Das Schrägwinkelfoto bietet eine einzigartige Perspektive: Der Mond blickt über den atmosphärischen Rand der Erde.

Das aus einer Höhe von 252 Meilen (406 Kilometer) aufgenommene Bild zeigt den atmosphärischen Rand der Erde, den Rand der Atmosphäre. Der auf dem Foto zu sehende bläuliche Dunst ist die Mesosphäre, die sich bis zu etwa 50 Kilometer weit ausdehnt, bevor sie in die Thermosphäre übergeht, die gemeinhin als Teil des Weltraums betrachtet wird.

In der Bildmitte ist der Mond zu sehen, der über den Horizont blickt. Der Mond ist an seinem äußersten Punkt, dem sogenannten Apogäum, etwa 251,000 Meilen (405,500 Kilometer) von der Erde entfernt. Auf diesem besonderen Foto befindet sich der Mond in seiner abnehmenden Gibbous-Phase, die zwischen der Vollmond- und der Halbmondphase liegt.

Unter den dünnen Wolken in der Mitte des Bildes ist ein Wahrzeichen zu erkennen: der Assad-See. Der im Norden Syriens gelegene Assadsee ist der größte See des Landes und dient als wichtige Trink- und Bewässerungswasserquelle für die Region. Der Stausee wurde durch den Tabqa-Staudamm geschaffen, der gleichzeitig der größte Staudamm Syriens ist.

Das beeindruckende Bild, aufgenommen mit einer Nikon D5-Digitalkamera mit einer Brennweite von 25 Millimetern, wurde von einem Mitglied der Expedition 69-Crew aufgenommen. Das von der ISS Crew Earth Observations Facility und der Earth Science and Remote Sensing Unit am Johnson Space Center zur Verfügung gestellte Foto wurde zur Verbesserung des Kontrasts zugeschnitten und verbessert. Linsenartefakte wurden entfernt, um eine klarere Sicht auf die Erde und den Mond zu ermöglichen.

Das Internationale Raumstationsprogramm unterstützt das Labor als Teil des ISS National Lab und arbeitet mit Astronauten zusammen, um wertvolle Bilder der Erde für wissenschaftliche und öffentliche Zwecke zu erfassen. Dieses besondere Foto wurde im Rahmen des Vertrags der NASA-JSC mit GeoControl Systems zur Verfügung gestellt.

