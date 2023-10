Die Bibliothek feiert das 65-jährige Jubiläum der NASA mit Aktivitäten zum Thema Weltraum

Die Ben F. McDonald-Bibliothek in Corpus Christi, Texas, veranstaltete am Samstag eine besondere Feier zu Ehren des 65. Jahrestages der NASA. Die Veranstaltung umfasste verschiedene Aktivitäten und Erlebnisse, die darauf abzielten, Besucher für die Erforschung des Weltraums zu begeistern und aufzuklären.

Einer der Höhepunkte der Feierlichkeiten war die Verfügbarkeit von Virtual-Reality-Headsets, die es Kindern ermöglichen, in das Erlebnis der Internationalen Raumstation (ISS) einzutauchen. Mithilfe dieser Headsets könnten Kinder die Weltraumumgebung erkunden und einen Einblick in das tägliche Leben der Astronauten an Bord der ISS erhalten.

Zusätzlich zum Virtual-Reality-Erlebnis organisierte die Bibliothek weitere Aktivitäten, um die Teilnehmer stärker einzubeziehen. Ziel dieser Aktivitäten war es, die Neugier und das Wissen über die Errungenschaften und laufenden Missionen der NASA zu wecken. Von interaktiven Ausstellungen zur Präsentation von Raketen und Raumfahrzeugen bis hin zu praktischen Experimenten bot die Veranstaltung Besuchern jeden Alters ein umfassendes Weltraumerlebnis.

Die Initiative der Bibliothek zur Feier des NASA-Jubiläums dient als Erinnerung an die bedeutenden Beiträge der Agentur zur Weltraumforschung in den letzten sechseinhalb Jahrzehnten. NASA, ein Akronym für die National Aeronautics and Space Administration, wurde am 29. Juli 1958 gegründet. Seit ihrer Gründung steht die NASA an der Spitze der wissenschaftlichen und technologischen Fortschritte in der Weltraumforschung und -entdeckung.

Durch die Ausrichtung solcher Veranstaltungen möchten Bibliotheken das Lernen über den Weltraum für die Gemeinschaft zugänglich und unterhaltsam machen. Sie spielen eine entscheidende Rolle bei der Förderung der wissenschaftlichen Kompetenz und wecken das Interesse junger Menschen an den MINT-Bereichen (Naturwissenschaften, Technik, Ingenieurwesen und Mathematik).

Quelle: 3News auf KIIITV.com (URL zur Umschreibung weggelassen)