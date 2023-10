Archäologen entdecken alten Schädel mit Anzeichen eines gewaltsamen Traumas und möglichem Hirntumor

Archäologen in Spanien haben während einer Höhlenexpedition einen faszinierenden Fund gemacht – einen Schädel aus der Römerzeit mit Hinweisen auf ein gewaltsames Trauma und einen möglichen Gehirntumor. Der Schädel stammt aus der Zeit zwischen 258 und 409 n. Chr. und gehörte einem Mann, der wahrscheinlich in seinen Dreißigern oder Vierzigern starb. Die Außenseite des Schädels wies drei Verletzungen auf, die durch gewalttätige Angriffe vor seinem Tod verursacht worden waren. Allerdings entdeckten die Forscher auch eine innere Läsion, bei der es sich um ein Meningeom, eine Art Gehirntumor, handeln könnte.

Der Hauptautor Daniel Rodríguez-Iglesias, ein Archäologe am spanischen Nationalen Forschungszentrum für menschliche Evolution, betonte die Bedeutung des Fundes für das Verständnis der Gesundheit früherer Populationen und ihrer Lebensqualität angesichts solcher Bedingungen. Mithilfe der Mikrocomputertomographie (microCT) erstellten die Forscher ein 3D-Modell des Schädels, das zeigte, dass die Oberflächenläsionen wahrscheinlich eher auf ein gewaltsames Trauma als auf einen versehentlichen Sturz zurückzuführen waren.

Die innere Läsion, die in ihrer Lage, Größe und Form einem Meningeom ähnelte, könnte möglicherweise der erste bekannte Fall dieser Art von Hirntumor in einem archäologischen Exemplar von der Iberischen Halbinsel sein. Es besteht jedoch eine gewisse Unsicherheit hinsichtlich dieser Interpretation. Christian Meyer, Leiter von OsteoARC in Deutschland, äußerte seine Skepsis, dass es sich bei der inneren Läsion um einen Hirntumor handele, und beschrieb sie als „ziemlich zweideutig“. Die Autoren selbst erkannten die Herausforderungen bei der Diagnose von Tumoren in der Paläopathologie.

Weitere Analysen und Untersuchungen sind erforderlich, um die Art der inneren Läsion endgültig zu bestimmen. Die Entdeckung wurde in der Zeitschrift Virtual Archaeology Review veröffentlicht und gibt Aufschluss über den Gesundheitszustand und die Überlebensfähigkeit früherer Populationen.

Definitionen:

– Paläopathologie: Das Studium antiker Krankheiten und Verletzungen in menschlichen Überresten.

– Meningeom: Eine Art Tumor, der sich in den Hirnhäuten bildet, den Membranen, die das Gehirn und das Rückenmark bedecken.

