Erforschung der Schnittstelle zwischen Navigation und sozialen Beziehungen bei Fledermäusen

Eine kürzlich in Berkeley, Kalifornien, durchgeführte Studie hat neues Licht auf das komplexe Innenleben des Gehirns von Flughunden geworfen. Forscher wollten verstehen, ob diese faszinierenden Kreaturen verschiedene Teile ihres Gehirns nutzen, um sich in ihrer physischen Umgebung und einem Netzwerk sozialer Beziehungen zurechtzufinden. Die in „Nature“ veröffentlichten Ergebnisse zeigen, dass die Gehirnzellen, die für den Standortsinn einer Fledermaus verantwortlich sind, auch Informationen über andere Fledermäuse in der Nähe verschlüsseln, einschließlich deren Identität.

Die Studie konzentrierte sich auf eine Gruppe ägyptischer Flughunde, die durch eine künstliche Höhle navigierten, die in einem Labor gebaut wurde. Die Forscher entwarfen einen Flugraum in Wohnzimmergröße, der mit schalldämpfendem Schaumstoff ausgekleidet und mit Sitzstangen und Obst ausgestattet war. Um das Verhalten der Fledermäuse zu verfolgen und die Gehirnaktivität zu messen, wurden an den Fledermäusen Halsbänder mit Beschleunigungsmessern und mobilen Tags befestigt. In die Wände des Raums waren Sensoren eingebettet, die mit den Tags kommunizierten, um die 3D-Bewegungen der Fledermäuse genau aufzuzeichnen. Zusätzlich wurden winzige Elektroden in die Gehirne der Fledermäuse implantiert, um das Feuern von Hippocampus-Neuronen drahtlos aufzuzeichnen.

Die Forscher fanden heraus, dass die Ortszellen der Fledermaus, die für die Erstellung eines internen Navigationssystems verantwortlich sind, auf der Grundlage der physischen Position der Fledermaus in der Höhle feuerten. Allerdings beeinflusste auch die Anwesenheit und Identität anderer Fledermäuse das Feuern dieser Neuronen. Die Neuronen schienen zwischen Freunden und Bekannten zu unterscheiden und so die sozialen Beziehungen innerhalb der Fledermauskolonie zu kodieren. Dies deutete darauf hin, dass das Navigationssystem der Fledermäuse einen doppelten Zweck hatte und sowohl als physische Karte als auch als soziale Karte diente.

Die Implikationen dieser Studie gehen über Fledermäuse hinaus. Der Hippocampus, die fragliche Gehirnstruktur, ist bei Säugetierarten mit unterschiedlichem Grad an Sozialität hoch konserviert. Es besteht die Möglichkeit, dass die Navigationsschaltkreise im Gehirn das soziale Umfeld auch bei anderen Arten auf ähnliche Weise protokollieren. Die evolutionäre Bedeutung dieser Erkenntnisse erstreckt sich auf das Verständnis des sozialen Gehirns bei Säugetieren, einschließlich des Menschen.

Diese Forschung vertieft nicht nur unser Verständnis des Verhaltens von Fledermäusen, sondern liefert auch Erkenntnisse darüber, wie Tiere soziale Beziehungen in ihre Navigationsfähigkeiten integrieren. Es beleuchtet die Feinheiten des Gehirns und die vielfältigen Funktionen, die es gleichzeitig ausführen kann.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

1. Warum untersuchten die Forscher Flughunde?

Die Forscher entschieden sich für Flughunde, weil es sich um sehr soziale Tiere handelt, die in großen Kolonien leben, was sie zu idealen Objekten für die Untersuchung der Schnittstelle zwischen Navigation und sozialen Beziehungen bei Tieren macht.

2. Wie haben die Forscher das Verhalten der Fledermäuse verfolgt?

Die Forscher verwendeten Halsbänder mit Beschleunigungsmessern und modifizierten mobilen Tags, um die 3D-Bewegungen der Fledermäuse zu verfolgen. Diese Geräte kommunizierten mit Sensoren, die in den Wänden des Flugraums installiert waren, und ermöglichten so eine genaue Verfolgung des Verhaltens der Fledermäuse.

3. Was haben die Forscher über die Gehirnaktivität der Fledermäuse herausgefunden?

Die Forscher fanden heraus, dass die Hippocampus-Neuronen der Fledermäuse, sogenannte Ortszellen, nicht nur den Standort der Fledermaus, sondern auch Informationen über andere Fledermäuse in der Nähe, einschließlich deren Identität, kodierten. Dies legt nahe, dass das Navigationssystem der Fledermäuse sowohl als physische als auch als soziale Karte dient.

4. Welche Bedeutung haben diese Erkenntnisse?

Diese Ergebnisse geben Einblicke in die Art und Weise, wie Tiere soziale Beziehungen in ihre Navigationsfähigkeiten integrieren. Dies deutet darauf hin, dass das Gehirn mehrere Funktionen gleichzeitig ausführen kann, und wirft Fragen zur Entwicklung des sozialen Gehirns bei Säugetieren auf.

(Quelle: domain.com)