Wild divergierende Kiefer: Die Evolutionsgeschichte der Nachtfledermäuse

Eine faszinierende Studie, die in Nature Communications veröffentlicht wurde, zeigt, dass eine Gruppe von mehr als 200 eng verwandten Fledermausarten, die sogenannten Noctilionoiden, stark divergierende Kiefer entwickelt haben, um verschiedene Nahrungsquellen zu nutzen. Diese hauptsächlich in den amerikanischen Tropen vorkommenden Nachtfledermäuse haben dramatische Anpassungen in ihrer Zahnzahl, -größe, -form und -position erfahren. Durch den Vergleich dieser Arten gewinnen Forscher Erkenntnisse darüber, wie sich Säugetiergesichter, insbesondere Kiefer und Zähne, im Laufe der Zeit entwickelt und entwickelt haben.

Die von Alexa Sadier vom Institut für Evolutionswissenschaften in Montpellier in Frankreich geleitete Studie nutzte CT-Scans und andere Methoden, um die Kiefer, Prämolaren und Backenzähne von über 100 Nachtfledermausarten zu analysieren. Das Forschungsteam verglich die relativen Größen von Zähnen und anderen Schädelmerkmalen bei Arten mit unterschiedlichen Ernährungspräferenzen und gab Aufschluss darüber, wie diese Unterschiede während der Entwicklung entstehen.

Ein bemerkenswertes Ergebnis der Studie ist, dass Fledermäuse mit längeren Kiefern dazu neigen, drei Prämolaren und drei Backenzähne auf jeder Seite des Kiefers zu haben, ähnlich wie viele Nektarfresser und Insektenfresser. Andererseits fehlen fruchtfressenden Fledermäusen mit kürzeren Kiefern aufgrund von Platzmangel oft der mittlere Prämolar oder der hintere Molar oder beides. Sie neigen auch dazu, breitere vordere Backenzähne zu haben, da die ersten Zähne, die in einem kürzeren Kiefer entstehen, größer werden, da der Platz für nachfolgende Zähne begrenzt ist.

Nachtfledermäuse haben in relativ kurzer Zeit – etwa 25 Millionen Jahren – eine enorme Vielfalt an Ernährungsgewohnheiten entwickelt. Dies wirft interessante Fragen darüber auf, wie sich ihre Kiefer und Zähne angepasst haben, um solch schnelle Ernährungsumstellungen zu ermöglichen. Während die genauen Auslöser für diesen Ernährungsumstellungswahn unbekannt sind, ist es faszinierend festzustellen, dass Nachtfledermäuse mittlerweile Insekten, Früchte, Nektar, Fisch und Blut konsumieren, darunter auch die berüchtigten Vampirfledermäuse.

Durch die Untersuchung der Entwicklung der Kiefer und Zähne von Fledermäusen hoffen die Forscher, die grundlegenden biologischen Prozesse besser zu verstehen, die das Zahnwachstum, die Form und die Größe bei Säugetieren steuern. Dieser Aspekt der Zahnentwicklung ist noch nicht vollständig geklärt, da sich frühere Studien hauptsächlich auf Mäuse konzentrierten, deren Zahnstrukturen im Vergleich zu Fledermäusen und Menschen unterschiedlich sind.

Das laufende Projekt unter der Leitung von Sadier und ihrem Team wird weiterhin die Geheimnisse der Zahnentwicklung bei Säugetieren lüften und zu unserem Verständnis darüber beitragen, wie die Evolution verschiedene Merkmale von Säugetieren prägt. Durch die Untersuchung der genetischen und entwicklungsbedingten Muster, die die Zahnentwicklung bei Fledermäusen steuern, verspricht diese Forschung wertvolle Einblicke in das breitere Feld der Evolutionsbiologie und die Prozesse, die das Tierreich geformt haben.