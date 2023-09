Der Burst-Test: Fortschritte im Design von Raumstationsmodulen

Sierra Space, ein in Colorado ansässiges Unternehmen, führte kürzlich einen Bersttest durch, bei dem ein neues Design eines aufblasbaren Moduls, das für einen Nachfolger der Internationalen Raumstation (ISS) verwendet werden soll, absichtlich explodiert wurde. Der Bersttest ist von entscheidender Bedeutung, um die Grenzen des Moduldesigns zu testen, bevor es in den Weltraum fliegt. Das in Zusammenarbeit mit dem in Delaware ansässigen Unternehmen ILC Dover entwickelte Modul verwendet genähte und gewebte Stoffe, hauptsächlich Vectran, die beim Aufblasen steif werden.

Ziel von Sierra Space ist es, das Modul mit dem Namen LIFE (Large Integrated Flexible Environment) bis 2030 für die Raumstation Orbital Reef fertigzustellen, ein von Jeff Bezos‘ Blue Origin geleitetes und von der NASA finanziertes Projekt. Darüber hinaus plant Sierra, ein Schiff namens Dream Chaser bereitzustellen, das sowohl Fracht als auch Besatzung befördern kann, um die Raumstation zu unterstützen. Die jüngsten Bersttestergebnisse zeigten einen Vorsprung von 33 % gegenüber dem Zertifizierungsstandard für ein vollwertiges Modul, was eine deutliche Verbesserung gegenüber früheren Designs darstellt.

Der Bersttest ist einer von mehreren Tests, die Sierra Space an ihren LIFE-Prototypen durchführt. Zusätzlich zu den Bersttests wurden Kriechtests durchgeführt, bei denen die Module über längere Zeiträume höheren Drücken als üblich ausgesetzt wurden. Alle diese Tests fanden im Marshall Space Flight Center der NASA statt und waren für die Weiterentwicklung des Moduldesigns von entscheidender Bedeutung.

Die NASA erkannte die Notwendigkeit zukünftiger Raumstationen als Ersatz für die ISS und finanzierte die Entwicklung kommerzieller Einrichtungen. Axiom Space, ein weiteres Unternehmen mit Sitz in Houston, hat sich ebenfalls eine Vereinbarung zum Bau eigener Raumstationsmodule gesichert, die bereits ab 2026 an der ISS angebracht werden sollen.

Um etwaige Lücken in der Forschungsverfügbarkeit zwischen der ISS und den neuen Raumstationen zu minimieren, arbeitet die NASA aktiv an einem zweijährigen Übergangsplan. Das Büro für Wissenschafts- und Technologiepolitik des Weißen Hauses hat eine Strategie mit vorgeschlagenen Schritten für diesen Übergang herausgegeben, die darauf abzielt, die Fortsetzung der wichtigen wissenschaftlichen Forschung im Weltraum sicherzustellen.

Der von Sierra Space durchgeführte Bersttest stellt einen bedeutenden Fortschritt im Design von Raumstationsmodulen dar. Angesichts der anhaltenden Bemühungen von Unternehmen wie Sierra Space und Axiom Space sieht die Zukunft der Weltraumforschung und der wissenschaftlichen Forschung im Weltraum vielversprechend aus.

Quellen:

– Beamte von Sierra Space

- NASA