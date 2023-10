Die Kraft aufblasbarer Systeme bei der Gestaltung der Zukunft der Weltraumforschung

By

Um Weltraummissionen zu revolutionieren und die Kosten für den Versand von Nutzlasten zu Himmelskörpern zu senken, hat die NASA die Breakthrough, Innovative, and Game-Changing (BIG) Idea Challenge ins Leben gerufen. Dieser jährliche Wettbewerb lädt studentische Innovatoren ein, Konzepte zu entwickeln, die künftigen bemannten Missionen zum Mond und darüber hinaus zugute kommen können. Das Thema der diesjährigen Herausforderung lautet „Aufblasbare Systeme für Mondoperationen“, die das Potenzial haben, die Masse und das verstaute Volumen von Nutzlasten deutlich zu reduzieren.

Die BIG Idea Challenge wird vom Space Technology Mission Directorate (STMD) der NASA gesponsert und ist eine Gemeinschaftsinitiative zwischen ihrem Game Changing Development-Programm und dem Office of STEM Engagement der Agentur. Der gemeinsam vom National Institute of Aerospace (NIA) und dem Johns Hopkins Applied Physics Laboratory (JHUAPL) verwaltete Wettbewerb fordert Teams von 5 bis 25 Studenten und ihre Fakultätsberater dazu auf, Vorschläge einzureichen. Die vielversprechendsten Kandidaten werden als Finalisten für die weitere Entwicklung ausgewählt.

Jahrzehnte des Wachstums und der Entwicklung in der Raumfahrt haben die größten Herausforderungen bemannter Missionen – Volumen- und Massenbeschränkungen – nicht beseitigt. Die Raketengleichung bestimmt weiterhin die Starts und erfordert größere Raketen mit schwereren Treibstofftanks für größere Nutzlasten. Dies hat einen Bedarf an komplexen Bereitstellungsmechanismen und der Montage vor Ort für große Strukturen auf der Mond- oder Marsoberfläche geschaffen.

Die NASA hat verschiedene Lösungen für diese Herausforderung erforscht, beispielsweise den Einsatz von In-Situ Resource Utilization (ISRU), um lokale Ressourcen für Baumaterialien und den Bedarf von Astronauten zu nutzen. Ein weiterer genialer Ansatz besteht darin, große aufblasbare Systeme einzusetzen, die dicht in Nutzlastverkleidungen gepackt werden können. Am Ziel angekommen, dehnen sich diese aufblasbaren Strukturen auf ein Vielfaches ihres Stauvolumens aus.

Aufblasbare Systeme sorgen in Verbindung mit fortschrittlichen Stoffen und interner Druckversteifung für robuste Lebensräume und Schutz vor außerirdischen Bedingungen. Die BIG Idea Challenge 2024 stellt Teams auf Hochschulebene vor die Aufgabe, Lebensräume zu entwerfen, die aufblasbare Komponenten enthalten, von Türmen und Portalen bis hin zu Soft-Robotik und Notunterkünften. Durch die Nutzung der Kreativität dieser studentischen Innovatoren möchte die NASA neue Lösungen für die zukünftige Weltraumforschung entdecken.

Die Finalisten werden auf der Grundlage von Bewertungen ihrer Vorschläge und Missionsszenarien ausgewählt, die aufblasbare Systeme beinhalten. Die ausgewählten Teams erhalten ein Stipendium für Ausgaben im Zusammenhang mit Hardware, Materialien, Testgeräten und Software. In den nächsten neun Monaten werden diese Teams ihre Vorschläge weiterentwickeln, verfeinern und testen, was in einer technischen Designüberprüfung beim jährlichen BIG Idea Forum im nächsten Herbst gipfelt.

Durch die Förderung der Beteiligung der Wissenschaft erkennt die NASA die Bedeutung von Teams auf Hochschulebene an, wenn es darum geht, die Grenzen der Kreativität und Technologiebereitschaft zu erweitern. Ihre Ideen könnten tiefgreifende Auswirkungen auf die Weltraumforschungsbemühungen sowohl auf Mikro- als auch auf Makroebene haben.

Die BIG Idea Challenge 2024 erweitert die laufende Lunar Forge Challenge, bei der Studenten mit der Entwicklung von Technologien beauftragt wurden, die die Produktion einer Mondinfrastruktur unter Verwendung von ISRU-abgeleiteten Metallen ermöglichen. Diese Bemühungen stehen im Einklang mit der Vision der NASA, eine dauerhafte Infrastruktur auf dem Mond zu errichten, die nicht nur die Monderkundung und -forschung erleichtern, sondern auch den Weg für zukünftige Missionen zum Mars und darüber hinaus ebnen wird.

Wenn Sie an der Teilnahme an der BIG Ideas Challenge 2024 interessiert sind, besuchen Sie die BIG Idea-Website unter bigidea.nianet.org, um mehr über den Wettbewerb und die Teilnahmemöglichkeiten zu erfahren.

FAQ

Was ist die BIG Idea Challenge?

Die BIG Idea Challenge ist ein jährlicher Wettbewerb der NASA, der studentische Innovatoren dazu ermutigen soll, Konzepte zu entwickeln, die künftigen bemannten Missionen zum Mond und darüber hinaus zugute kommen können. Ziel ist es, bahnbrechende Lösungen zu finden, um die Kosten und Einschränkungen zu reduzieren, die mit dem Senden von Nutzlasten in den Weltraum verbunden sind.

Was ist das Thema der BIG Idea Challenge 2024?

Das Thema der BIG Idea Challenge 2024 lautet „Aufblasbare Systeme für Mondoperationen“. Die Aufgabe der Teilnehmer besteht darin, Lebensräume mit aufblasbaren Komponenten zu entwerfen, die die Masse und das Stauvolumen der zum Mond geschickten Nutzlasten erheblich reduzieren können.

Wie werden die Vorschläge bewertet?

Ein Gremium aus NASA- und Branchenexperten bewertet die von den teilnehmenden Teams eingereichten Vorschläge und Missionsszenarien. Die Bewertungen berücksichtigen die Machbarkeit, Kreativität und potenzielle Wirkung der vorgeschlagenen Konzepte.

Was passiert mit den ausgewählten Finalisten?

Die fünf bis acht Finalisten der BIG Idea Challenge erhalten ein Stipendium zur Deckung der Ausgaben für Hardware, Materialien, Testgeräte, Software und mehr. Sie verbringen die nächsten neun Monate damit, ihre Vorschläge zu verfeinern, ihre Ideen zu testen und ihre Ergebnisse zu dokumentieren. Außerdem stellen sie ihre Konzepte beim jährlichen BIG Idea Forum vor.

Warum ist die Beteiligung der Wissenschaft an der Weltraumforschung wichtig?

Akademische Institutionen spielen eine entscheidende Rolle dabei, die Grenzen der Kreativität und Technologiebereitschaft zu verschieben. Teams auf Hochschulebene haben das Potenzial, innovative Ideen einzubringen und die Machbarkeit neuer Technologien zu demonstrieren. Ihre Ideen können in Technologieentwicklungsbemühungen einfließen und die Weltraumforschung sowohl im kleinen als auch im großen Maßstab vorantreiben.