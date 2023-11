Bakterielles Gedächtnis: Wie Mikroben Eisen nutzen, um Strategien weiterzugeben

Wissenschaftler der University of Texas in Austin haben eine faszinierende Entdeckung gemacht: Bakterien haben die Fähigkeit, ähnlich wie Menschen Erinnerungen zu erzeugen, um bestimmte Verhaltensweisen zu aktivieren. Diese Erinnerungen können über Generationen weitergegeben werden und spielen eine entscheidende Rolle bei der Entstehung gefährlicher Infektionen und der Entwicklung von Antibiotikaresistenzen.

In einer in den Proceedings of the National Academy of Sciences veröffentlichten Studie konzentrierten sich die Forscher speziell auf E. coli-Bakterien und deren Nutzung des Eisenspiegels zur Speicherung von Informationen. Sie fanden heraus, dass Bakterienzellen mit einem geringeren Eisengehalt besser schwärmen konnten, während Bakterien, die Biofilme bildeten, einen höheren Eisengehalt aufwiesen. Diejenigen mit ausgeglichenen Eisenwerten zeigten eine Antibiotikatoleranz. Diese „eisernen Erinnerungen“ blieben mindestens vier Generationen bestehen, bevor sie in der siebten Generation verschwanden.

Obwohl Bakterien weder über ein Gehirn noch über ein Nervensystem verfügen, können sie Informationen aus ihrer Umgebung sammeln und für die zukünftige Verwendung speichern. Souvik Bhattacharyya, der Hauptautor der Studie, erklärt, dass Bakterien davon profitieren können, schnell auf gespeicherte Informationen zuzugreifen, wenn sie häufig mit einer bestimmten Umgebung in Berührung gekommen sind.

Eisen ist eines der am häufigsten vorkommenden Elemente auf der Erde und spielt eine entscheidende Rolle bei zellulären Prozessen. Die Forscher schlagen vor, dass niedrige Eisenwerte bakterielle Erinnerungen zur Bildung eines sich schnell bewegenden Schwarms auslösen, während hohe Eisenwerte auf eine Umgebung hinweisen, die für die Bildung eines Biofilms geeignet ist.

Dieses Verständnis des bakteriellen Gedächtnisses eröffnet neue Möglichkeiten zur Vorbeugung und Bekämpfung bakterieller Infektionen. Indem sie auf den Eisenspiegel abzielen, der für die Virulenz von entscheidender Bedeutung ist, können Forscher Therapeutika entwickeln, um die Strategien der Bakterien zu stören und sie anfälliger für eine Behandlung zu machen.

Zusammenfassend unterstreicht diese Studie die faszinierende Fähigkeit von Bakterien, Erinnerungen zu speichern und an zukünftige Generationen weiterzugeben. Durch die Aufklärung der Mechanismen hinter dem Verhalten von Bakterien erschließen Wissenschaftler potenzielle Strategien zur Bekämpfung bakterieller Infektionen und zur Bekämpfung von Antibiotikaresistenzen.

FAQ

Was sind bakterielle Erinnerungen?

Bakterielle Erinnerungen sind die gespeicherten Informationen, auf die Bakterien zugreifen und die sie nutzen können, um als Reaktion auf Umweltreize bestimmte Verhaltensweisen zu aktivieren.

Wie speichern Bakterien Erinnerungen?

Bakterien speichern Erinnerungen, indem sie gemeinsame chemische Elemente wie Eisen nutzen, um Informationen zu kodieren und an ihre Nachkommen über spätere Generationen weiterzugeben.

Welche Rolle spielt Eisen im bakteriellen Gedächtnis?

Der Eisengehalt in Bakterienzellen ist ein Schlüsselfaktor für die Speicherung und den Zugriff auf Erinnerungen. Bakterienzellen mit einem niedrigeren Eisengehalt können besser schwärmen, während solche mit einem höheren Eisengehalt Biofilme bilden. Ein ausgeglichener Eisenspiegel wird mit einer Antibiotikatoleranz in Verbindung gebracht.

Wie kann uns das Verständnis des bakteriellen Gedächtnisses nützen?

Das Verständnis des bakteriellen Gedächtnisses eröffnet Möglichkeiten für die Entwicklung gezielter Therapeutika, um bakterielle Strategien zu stören und Infektionen zu bekämpfen. Durch die Manipulation des Eisenspiegels können Forscher Bakterien möglicherweise anfälliger für eine Behandlung machen.