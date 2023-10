Forscher entdecken Bakterien, die das Plastikrecycling revolutionieren könnten

By

Wissenschaftler der Northwestern University haben eine bahnbrechende Entdeckung auf dem Gebiet des Kunststoffrecyclings gemacht. Ihre in Nature Chemical Biology veröffentlichte Forschung enthüllt die Existenz eines Bakteriums namens Comamonas testosteroni, das die bemerkenswerte Fähigkeit besitzt, Plastik zu konsumieren. Diese Erkenntnis bietet einen Hoffnungsschimmer im globalen Kampf gegen Plastikmüll.

Jedes Jahr werden unglaubliche 380 Millionen Tonnen Kunststoff produziert, von denen fast die Hälfte für den einmaligen Gebrauch bestimmt ist. Leider werden weniger als 5 % des gesamten Kunststoffs effektiv recycelt, was zu erheblichen Umweltschäden führt. Plastikmüll landet oft auf Mülldeponien und es dauert Jahrhunderte, bis er sich zersetzt.

Im Gegensatz zu früheren Lösungen, die komplexe technische Modifikationen erforderten, neigt Comamonas testosteroni von Natur aus dazu, Plastik zu verbrauchen. Dies macht es zu einem idealen Kandidaten für groß angelegte Kunststoffrecyclingbetriebe, die möglicherweise die Branche revolutionieren. Indem wir den unersättlichen Appetit der Bakterien auf Kohlenstoff, der während des Abbauprozesses freigesetzt wird, nutzen, könnten wir die Recyclingquoten von Kunststoffen erheblich steigern.

Darüber hinaus haben Forscher auch herausgefunden, dass dieses Bakterium die Fähigkeit besitzt, verdautes Plastik in verschiedene Polymere umzuwandeln. Diese aufregende Entwicklung eröffnet neue Möglichkeiten für die Herstellung biologisch abbaubarer Kunststoffe und verringert unsere Abhängigkeit von erdölbasierten Chemikalien.

Während die Bakterien derzeit nicht in Recyclinganlagen eingesetzt werden, könnten weitere Forschung und Entwicklung den Weg für ihre zukünftige Integration in Großbetriebe ebnen. Das Versprechen von Comamonas testosteroni, das Plastikrecycling bahnbrechend zu gestalten, gibt Hoffnung für die laufenden Bemühungen zur Bewältigung der Plastikmüllkrise.

