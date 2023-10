Neue Methode nutzt Bakterien, um Seltenerdelemente für saubere Energietechnologien zu extrahieren

Wissenschaftler der Cornell University haben eine neue Möglichkeit entdeckt, ein Bakterium namens Shewanella oneidensis aus dem Oneida Lake im Bundesstaat New York zu extrahieren und zu verwenden. Dieses Bakterium hat eine Affinität zu Seltenerdelementen wie Lanthaniden, die für saubere und erneuerbare Energietechnologien unerlässlich sind. Die Biosorption genannte Methode ermöglicht es den Bakterien, die Seltenerdmetalle im Vergleich zu herkömmlichen Extraktionsmethoden umweltfreundlicher zu verarbeiten. Bei der Biosorption sind keine aggressiven Chemikalien erforderlich, die häufig krebserregend und umweltschädlich sind.

Laut Buz Barstow, Professor für Bio- und Umwelttechnik an der Cornell University und leitender Forscher des Projekts, ermöglicht diese neue Technologie einen skalierbaren und umweltfreundlichen Prozess zur Trennung einzelner Lanthaniden. Es kann in fortgeschrittenen Ländern mit strengen Umweltvorschriften eingesetzt werden und verhindert so die Auslagerung von Umweltproblemen in weniger entwickelte Länder. Bei der derzeitigen Methode der Lösungsmittelextraktion werden organische Lösungsmittel verwendet, die krebserregend und umweltschädlich sind. Außerdem sind große Mengen an Extraktionsmitteln und langwierige Trennprozesse erforderlich, was zu potenziellen Leckageproblemen führen kann.

Diese Forschung trägt zu einem wachsenden Feld biologischer Ansätze zur Gewinnung seltener Erdelemente bei. Andere Forscher, wie Joey Cotruvo von der Penn State und Cecilia Martinez-Gomez von der UC Berkeley, arbeiten ebenfalls an biologischen Ansätzen zur Trennung. Allerdings bietet die Biosorption gewisse Vorteile, wie etwa eine geringere Spezifität und eine einfachere Entfernung von Seltenerdelementen aus dem Absorptionsmittel, was sie zu einem potenziell schnelleren und besser skalierbaren Prozess macht. Durch die Biosorption entfällt auch die Notwendigkeit einer Reinigung, da lediglich Biomasse benötigt wird, die ohne zusätzliche Reinigungsschritte leicht gezüchtet werden kann.

Die Forscher sehen in naher Zukunft kommerzielle Anwendungen für diese Technologie. Ein von an dem Projekt beteiligten Forschern gegründetes Unternehmen namens Reegen hat sich zum Ziel gesetzt, diese Technologie zusammen mit anderen Methoden zur Manipulation von Mikroben zur Gewinnung von Seltenerdelementen zu kommerzialisieren. Diese Entwicklung bietet eine nachhaltigere und effizientere Alternative zu Chinas derzeitiger Dominanz bei der Produktion von Seltenerdmetallen, die zu schwerwiegenden Problemen der Wasser- und Bodenverschmutzung geführt hat.

Quelle: Cornell University, Yale School of the Environment