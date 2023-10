Micaela Robson revolutioniert die Raumfahrt mit Bakterienbausteinen

By

Micaela Robson, eine bahnbrechende Doktorandin in der Abteilung für Pflanzen- und Mikrobenbiologie, beginnt mit bahnbrechender Forschung, die das Potenzial hat, die Zukunft der Raumfahrt zu verändern. Als Forschungsstipendiat des North Carolina Space Grant leitet Robson ein Projekt, das den Einsatz von Bakterien zum Aufbau biobasierter Infrastruktur im Weltraum erforscht – ein mutiges und ehrgeiziges Unterfangen.

Der Kern von Robsons Forschung liegt in der Nutzung eines Prozesses namens mikrobiell induzierte Karbonatfällung (MICP) zur Herstellung von Baumaterialien. Bei diesem Prozess wird die Kraft von Bakterien genutzt, um eine kalkähnliche Substanz zu erzeugen, die als Calciumcarbonat-Ausfällung bekannt ist. Durch die Verwendung dieser natürlichen Substanz ist es möglich, Partikel zusammenzukleben und stabile „Biosteine“ zu erzeugen, die als solide Landeflächen und Baustrukturen in außerirdischen Umgebungen dienen.

Traditionell setzen Geotechnikingenieure auf der Erde MICP für Bauzwecke ein. Robson erkannte jedoch das Potenzial, diese Technik für Weltraumanwendungen anzupassen. Sie entdeckte, dass die Harnstoffhydrolyse, ein Stoffwechselprozess, der häufig bei MICP eingesetzt wird, durch bestimmte Bakterien, die in Weizenpflanzen vorkommen, verstärkt werden kann. Diese Bakterien haben eine bemerkenswerte Fähigkeit, Ammoniak zu verbrauchen, ein wichtiges Nebenprodukt des Harnstoffhydrolyseprozesses, was den Einsatz im Weltraum sicherer und nachhaltiger macht.

Durch die Einführung dieser Ammoniak verbrauchenden Bakterien in den MICP-Prozess für Weltraummissionen möchte Robson zwei große Ziele erreichen. Erstens möchte sie die Freisetzung von giftigem Ammoniak verhindern, das für Astronauten gefährlich wäre. Zweitens hofft sie, das System so zu optimieren, dass weniger Harnstoff hinzugefügt werden muss und der Prozess dadurch effizienter und kostengünstiger wird.

Die potenziellen Auswirkungen von Robsons Forschung gehen weit über die Schaffung robuster Strukturen im Weltraum hinaus. Dieser innovative Ansatz befasst sich auch mit zwei kritischen Problemen: Abfallmanagement und Lebensmittelproduktion. Harnstoff, ein Bestandteil menschlicher Ausscheidungen, kann als wertvolle Ressource zur Ernährung von Pflanzen genutzt werden. Durch den Stickstoffkreislauf können die von Bakterien erzeugten Biobausteine ​​dazu beitragen, Pflanzen mit begrenzten Ressourcen anzubauen, Nahrung für zukünftige Weltraumforschungen bereitzustellen und möglicherweise sogar menschliches Leben zu erhalten.

Robsons Projekt mit dem Titel „Biomaterialien für Weltraummissionen – Bewertung des Stickstoffkreislaufs mikrobiell induzierter Karbonatpräzipitation in Mondbodensimulationsmittel“ begann im Juni unter der Schirmherrschaft des NC Space Grant. Mit vielversprechenden Ergebnissen ebnet ihre Forschung den Weg für eine Zukunft, in der biobasierte Infrastruktur und nachhaltige Ressourcennutzung eine entscheidende Rolle in der Raumfahrt spielen.

FAQ:

F: Was ist mikrobiell induzierte Karbonatfällung (MICP)?

A: MICP ist ein Prozess, bei dem Bakterien eine kalksteinähnliche Substanz namens Calciumcarbonat-Ausfällung produzieren, die zur Herstellung robuster Materialien verwendet werden kann.

F: Wie tragen Bakterien zur Raumfahrt bei?

A: Bakterien können zur Herstellung von Bioziegeln genutzt werden, die als Baumaterialien für die Infrastruktur im Weltraum dienen.

F: Was ist Harnstoffhydrolyse?

A: Harnstoffhydrolyse ist ein Stoffwechselprozess, bei dem Bakterien Harnstoff in Ammoniak und Carbonat abbauen.

F: Wie befasst sich Micaela Robsons Forschung mit der Abfall- und Lebensmittelproduktion im Weltraum?

A: Durch die Verwendung von Bakterien zum Verbrauch von Ammoniak und die Wiederverwendung von Harnstoff ermöglicht Robsons Forschung die Schaffung eines Stickstoffkreislaufsystems, das die Ressourcennutzung im Weltraum maximiert, einschließlich der Nutzung menschlicher Abfälle für das Pflanzenwachstum.