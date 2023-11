Die bemerkenswerte Wahrnehmung von Babys ihres Körpers und ihrer Umgebung

Eine kürzlich von der Universität Birmingham durchgeführte Studie hat herausgefunden, dass Babys im Alter von nur vier Monaten eine bemerkenswerte Fähigkeit besitzen, zu verstehen, wie ihr Körper mit der Welt um sie herum interagiert. Diese bahnbrechende Forschung des Birmingham BabyLab wirft ein neues Licht auf die Entwicklung des Selbstbewusstseins bei Säuglingen und beleuchtet ihre angeborenen kognitiven Fähigkeiten.

Die Studie umfasste Experimente mit Babys im Alter von vier und acht Monaten. Den Säuglingen wurde auf einem Bildschirm ein Ball präsentiert, der sich entweder näher oder weiter von ihnen entfernte. Überraschenderweise verspürten die Babys eine leichte Vibration an ihren Händen, als sich der Ball dem nächstgelegenen Punkt auf dem Bildschirm näherte. Während dieser Experimente wurde die Gehirnaktivität genau überwacht und die Ergebnisse waren wirklich faszinierend.

Die Ergebnisse zeigten, dass Babys bereits im Alter von nur vier Monaten eine erhöhte somatosensorische (taktile) Gehirnaktivität zeigten, wenn einer Berührung ein Objekt vorausging, das sich auf sie zubewegte. Dies deutet darauf hin, dass Säuglinge eine natürliche Fähigkeit besitzen, ihre Umgebung wahrzunehmen und zu verstehen, wie ihr Körper mit dem Raum um sie herum interagiert. Dieses Konzept ist als peripersonaler Raum bekannt und spielt eine entscheidende Rolle in ihrer frühen Entwicklung.

Dr. Giulia Orioli, die leitende Forscherin und Forschungsstipendiatin für Psychologie an der Universität Birmingham, erklärte, dass die Ergebnisse darauf hinweisen, dass Babys in der Lage sind, Verbindungen zwischen dem, was sie sehen, und dem, was sie fühlen, herzustellen. Das bedeutet, dass Babys schon bevor sie gelernt haben, nach Gegenständen zu greifen, ihr multisensorisches Gehirn darauf eingestellt haben, den Raum um sie herum und die Art und Weise, wie ihr Körper damit interagiert, zu erfassen.

Die Studie untersuchte auch, wie ältere Babys im Alter von acht Monaten auf unerwartete Berührungen reagierten. Interessanterweise zeigte ihre Gehirnaktivität Anzeichen von Überraschung, als die Berührung ihrer Hände der von ihnen wegbewegten Kugel auf dem Bildschirm folgte. Dies deutet darauf hin, dass das Gehirn von Babys im Laufe ihres ersten Lebensjahres ein differenzierteres Bewusstsein für die Position ihres Körpers im Verhältnis zu ihrer Umgebung entwickelt.

Diese im November 2023 in Scientific Reports veröffentlichten Ergebnisse liefern wertvolle Einblicke in die frühe Entwicklung des Selbstbewusstseins bei Säuglingen. Wie Professor Andrew Bremner, ein Entwicklungspsychologe, feststellte, zeigt die Studie, dass Babys im Laufe ihres Wachstums und der Erkundung der Welt ein besseres Verständnis dafür entwickeln, wie ihr Körper im Raum um sie herum existiert.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

1. Können Babys im Alter von vier Monaten verstehen, wie ihr Körper mit ihrer Umgebung interagiert?

Ja, laut einer Studie des Birmingham BabyLab der Universität Birmingham besitzen Babys im Alter von nur vier Monaten die bemerkenswerte Fähigkeit zu verstehen, wie ihr Körper mit der Welt um sie herum interagiert. Dies deutet darauf hin, dass Säuglinge über eine natürliche Fähigkeit verfügen, ihre Umgebung wahrzunehmen und die Beziehung ihres Körpers zum Raum um sie herum zu verstehen.

2. Was ist der peripersonale Raum?

Der peripersonale Raum bezieht sich auf den Raumbereich, der den Körper eines Individuums unmittelbar umgibt. Es stellt den Bereich dar, in dem sie mit Objekten interagieren können, und ist entscheidend für ihre Wahrnehmung und Wahrnehmung der Außenwelt.

3. Wie verändert sich das Bewusstsein von Babys für die Position ihres Körpers im Laufe ihres Wachstums?

Die Studie ergab, dass das Gehirn von Babys im Laufe ihres ersten Lebensjahres ein differenzierteres Bewusstsein für die Position ihres Körpers im Verhältnis zu ihrer Umgebung entwickelt. Ältere Babys im Alter von acht Monaten zeigten bei Berührung Anzeichen von Überraschung, nachdem sie auf einem Bildschirm gesehen hatten, wie sich das Objekt von ihnen entfernte. Dies deutet auf ein tieferes Verständnis der Position und Bewegung ihres Körpers in ihrer Umgebung im Laufe ihrer weiteren Entwicklung hin.