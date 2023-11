Neue Forschungsergebnisse enthüllen das frühe Körper- und Raumgefühl von Babys

Eine bahnbrechende Studie der Universität Birmingham hat ergeben, dass Babys bereits im Alter von vier Monaten die Fähigkeit besitzen, ihren Körper in Bezug auf den Raum um sie herum wahrzunehmen. Die heute in Scientific Reports veröffentlichte Forschung liefert wertvolle Einblicke in die Entwicklung des Selbstbewusstseins bei Säuglingen.

In der Studie setzten Experten des Birmingham BabyLab Babys einem sich bewegenden Ball auf einem Bildschirm aus, der sich ihnen entweder näherte oder sich von ihnen entfernte. Als sich der Ball den Babys auf dem Bildschirm näherte, wurden sie einer sanften Vibration (sogenannte „Berührung“) an ihren Händen ausgesetzt, während ihre Gehirnaktivität überwacht wurde. Die Datenerhebung fand am Goldsmiths, University of London statt.

Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass Babys bereits im Alter von vier Monaten eine erhöhte Gehirnaktivität im somatosensorischen (taktilen) Bereich zeigen, wenn eine Berührung einem sich auf sie zubewegenden Objekt folgt. Dies deutet darauf hin, dass das Gehirn von Babys schon vor dem Erlernen des Greifens nach Gegenständen darauf programmiert ist, Verbindungen zwischen visuellen Reizen und taktilen Empfindungen herzustellen, sodass sie ihre Interaktion mit dem umgebenden Raum verstehen können. Dieses Phänomen wird oft als peripersonaler Raum bezeichnet.

Dr. Giulia Orioli, die leitende Forscherin der Universität Birmingham, erklärt: „Unsere Studie zeigt, dass Babys schon früh im Säuglingsalter über die angeborene Fähigkeit verfügen, ihre körperliche Präsenz im Raum um sie herum wahrzunehmen und zu verstehen. Als Erwachsene nutzen wir mehrere Sinne, um unseren Standort im Raum zu erkennen und unsere Interaktionen mit Objekten vorherzusagen. Die Entdeckung, dass Babys diese Fähigkeiten bereits in einem so frühen Stadium aufweisen, wirft interessante Fragen darüber auf, inwieweit diese Fähigkeiten erlernt oder angeboren sind.“

Die Studie untersuchte auch, wie ältere Babys, etwa acht Monate alt, auf unerwartete Berührungen reagieren. Als der Berührung vorausging, dass sich der Ball auf dem Bildschirm von ihnen wegbewegte, zeigte die Gehirnaktivität der Babys Anzeichen von Überraschung. Professor Andrew Bremner, ein Spezialist für Entwicklungspsychologie, bemerkt: „Diese Beobachtung überraschender Reaktionen bei älteren Säuglingen legt nahe, dass die Berührung aufgrund der visuellen Richtung der Bewegung des Objekts unerwartet war.“ Dies deutet darauf hin, dass das sich entwickelnde Gehirn von Babys im Laufe ihres ersten Lebensjahres ein differenzierteres Bewusstsein für ihre körperliche Existenz in ihrer Umgebung erlangt.“

In weiteren Untersuchungen wollen die Forscher Teilnehmer unterschiedlichen Alters einbeziehen, darunter sowohl jüngere als auch ältere Personen. Durch die Untersuchung der Gehirnaktivität bei Erwachsenen hoffen sie, Aufschluss über den Verlauf der Entwicklung multisensorischer Fähigkeiten bei Säuglingen zu geben. Darüber hinaus wollen sie herausfinden, ob Neugeborene bereits erste Anzeichen dieser Fähigkeiten aufweisen.

Dr. Orioli hebt abschließend die Herausforderungen bei der Untersuchung von Neugeborenen hervor, äußert sich jedoch optimistisch hinsichtlich der möglichen Entdeckungen: „Die Arbeit mit Neugeborenen stellt besondere Herausforderungen dar, da sie die meiste Zeit mit Schlafen und Essen verbringen.“ Dennoch machen wir Fortschritte bei der Erforschung dieser Altersgruppe und es wird wirklich faszinierend sein herauszufinden, ob Babys im Alter von nur wenigen Tagen über ein rudimentäres Bewusstsein für ihren Körper im Raum verfügen. Wenn ja, könnten wir einen Blick auf die Ursprünge des menschlichen Bewusstseins werfen.“

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

F: Was ist der peripersonale Raum?

Der peripersonale Raum bezieht sich auf den Bereich, der den Körper einer Person unmittelbar umgibt und in dem sie Objekte wahrnimmt und mit ihnen interagiert.

F: Werden Babys mit einem Gefühl der Selbstwahrnehmung geboren?

Während sich das Selbstbewusstsein im Säuglingsalter und in der frühen Kindheit weiterentwickelt, deuten Untersuchungen darauf hin, dass Babys ab etwa 18 Monaten erste Anzeichen von Selbstbewusstsein zeigen, wie etwa das Erkennen ihres eigenen Spiegelbilds.

F: Wie messen Forscher die Gehirnaktivität bei Säuglingen?

Forscher nutzen typischerweise nicht-invasive Techniken wie die Elektroenzephalographie (EEG), um die Gehirnaktivität bei Säuglingen zu messen. Beim EEG werden auf der Kopfhaut angebrachte Elektroden verwendet, um die vom Gehirn erzeugten elektrischen Signale zu erfassen.