Neue Forschungsergebnisse zeigen die frühe Entwicklung des räumlichen Bewusstseins bei Babys

By

Eine kürzlich von Forschern der Universität Birmingham durchgeführte Studie hat ergeben, dass Babys im Alter von vier Monaten ein einzigartiges Gespür dafür haben, wie ihr Körper mit der Umgebung interagiert. Diese bahnbrechende Erkenntnis wirft Licht auf die frühe Entwicklung des Selbstbewusstseins bei Säuglingen.

Bei der in Scientific Reports veröffentlichten Studie wurde Babys auf einem Bildschirm ein sich bewegender Ball gezeigt, der sich ihnen näherte oder sich von ihnen entfernte. Gleichzeitig erhielten die Babys eine sanfte Berührung ihrer Hände, während ihre Gehirnaktivität mithilfe einer EEG-Haube überwacht wurde. Die Datenerhebung für die Studie erfolgte am Goldsmiths, University of London.

Durch die Analyse der Gehirnaktivität der Säuglinge stellten die Forscher fest, dass Babys bereits im Alter von nur vier Monaten eine erhöhte somatosensorische (taktile) Gehirnaktivität aufweisen, wenn einer Berührung ein Objekt vorausgeht, das sich auf sie zubewegt. Dies deutet darauf hin, dass Säuglinge schon in jungen Jahren in der Lage sind, die räumliche Beziehung zwischen sich selbst und Objekten in ihrer Umgebung zu spüren und zu verstehen. Dieses Phänomen wird allgemein als peripersonaler Raum bezeichnet.

Die leitende Forscherin Dr. Giulia Orioli, wissenschaftliche Mitarbeiterin für Psychologie an der Universität Birmingham, erklärte, dass diese Ergebnisse die Vorstellung, dass diese Fähigkeiten ausschließlich erlernt werden, in Frage stellen und die Möglichkeit hervorheben, dass sie dem Menschen angeboren sein könnten. Sie kommentierte weiter: „Diese frühe Entwicklung des räumlichen Bewusstseins bei Säuglingen wirft interessante Fragen über die Ursprünge und die Natur des menschlichen Bewusstseins auf.“

Darüber hinaus untersuchte die Studie, wie sich unerwartete Berührungen auf ältere Babys, insbesondere solche im Alter von acht Monaten, auswirken. Die Forscher fanden heraus, dass die Babys Anzeichen von Überraschung in ihrer Gehirnaktivität zeigten, wenn der Berührung ihrer Hand vorausging, dass sich der Ball auf dem Bildschirm von ihnen wegbewegte. Dies deutet darauf hin, dass Säuglinge im Laufe ihres ersten Lebensjahres ein besseres Verständnis für die Position ihres Körpers im Raum entwickeln.

Die nächste Phase der Forschung zielt darauf ab, sowohl jüngere als auch ältere Teilnehmer als die Teilnehmer der aktuellen Studie einzubeziehen. Die Erkenntnisse aus der Untersuchung der Gehirnaktivität von Erwachsenen können wertvolle Informationen über den Entwicklungsverlauf von Säuglingen liefern. Darüber hinaus möchten die Forscher unbedingt untersuchen, ob es frühe Hinweise auf diese „multisensorischen“ Fähigkeiten bei Neugeborenen gibt.

Dr. Orioli erkannte abschließend die Herausforderungen bei der Arbeit mit Neugeborenen an, zeigte sich jedoch begeistert über die Möglichkeit, auch jüngere Säuglinge zu untersuchen und zu untersuchen, ob die Grundlagen des räumlichen Bewusstseins bei Neugeborenen vorhanden sind. Die Aufdeckung dieser frühen Entwicklungen bei Babys könnte wichtige Einblicke in unser Verständnis des menschlichen Bewusstseins liefern.

FAQ:

F: Was hat die Studie der University of Birmingham ergeben?

A: Die Studie ergab, dass Babys bereits im Alter von vier Monaten ein Gespür dafür haben, wie ihr Körper mit dem Raum um sie herum interagiert.

F: Wie wurde die Studie durchgeführt?

A: Bei der Studie wurde Babys ein sich bewegender Ball auf einem Bildschirm gezeigt und gleichzeitig ihre Hände sanft berührt. Die Gehirnaktivität wurde mithilfe einer EEG-Kappe überwacht.

F: Was ist der peripersonale Raum?

A: Der peripersonale Raum bezieht sich auf die Wahrnehmung einer Person des Raums, der ihren Körper unmittelbar umgibt.

F: Was hat die Studie über ältere Babys herausgefunden?

A: Die Studie ergab, dass ältere Babys im Alter von acht Monaten Anzeichen von Überraschung zeigten, wenn einer Berührung ihrer Hand vorausging, dass sich der Ball auf dem Bildschirm von ihnen entfernte.

F: Was sind die nächsten Schritte für die Forscher?

A: Die Forscher planen, jüngere und ältere Teilnehmer in zukünftige Studien einzubeziehen und zu untersuchen, ob Neugeborene frühe Anzeichen dieser „multisensorischen“ Fähigkeiten aufweisen.