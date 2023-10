Der beste Blick auf eine Sonnenfinsternis in Kanada: Britisch-Kolumbianer bereiten sich vor

An diesem Wochenende erwartet die Bewohner Britisch-Kolumbiens ein Hochgenuss, denn sie haben die wohl beste Aussicht auf eine Sonnenfinsternis in ganz Kanada. Am Samstagmorgen werden sich Erde, Sonne und Mond so ausrichten, dass die Sonne hinter dem Mond zu verschwinden scheint und nur noch ein „Feuerring“ zurückbleibt. Während einige Teile der Welt eine andere Art von Sonnenfinsternis erleben werden, haben Britisch-Kolumbianer die Möglichkeit, Zeuge einer partiellen Sonnenfinsternis zu werden, bei der in Vancouver voraussichtlich fast 75 % der Sonne verschwinden werden.

Die Sonnenfinsternis wird von 8:08 bis 10:38 Uhr sichtbar sein, wobei der Höhepunkt um 9:20 Uhr erreicht wird. Auch im Landesinneren und im Osten der Provinz wird das Phänomen auftreten, allerdings werden Zeitpunkt und Ausmaß des Verschwindens der Sonne unterschiedlich sein etwas anders für sie.

Die Wolkendecke kann eine Herausforderung für die Beobachtung der Sonnenfinsternis darstellen, aber wenn die Bedingungen es zulassen, wird die University of British Columbia eine Beobachtungsveranstaltung veranstalten und Sonnenbrillen zur Verfügung stellen. Der direkte Blick in die Sonnenfinsternis kann schwere Augenschäden verursachen, daher ist es wichtig, dass Menschen Vorsichtsmaßnahmen treffen. Die NASA empfiehlt die Verwendung einer Solar-Sichtbrille oder den Bau eines „Sonnenfinsternis-Projektors“, um das Ereignis indirekt zu beobachten.

Ringförmige Sonnenfinsternisse, bei denen der Mond groß genug erscheint, um den größten Teil der Sonne zu bedecken, treten etwa alle ein bis zwei Jahre auf. Allerdings sind sie von Kanada aus nicht immer sichtbar. Dies macht die bevorstehende Sonnenfinsternis zu einer seltenen Gelegenheit für Britisch-Kolumbianer, Zeuge dieses himmlischen Ereignisses zu werden.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich die Einwohner Britisch-Kolumbiens in ihren Kalender eintragen und sich auf ein wirklich bemerkenswertes Spektakel am Himmel an diesem Wochenende vorbereiten sollten. Denken Sie daran, der Sicherheit Priorität einzuräumen, und genießen Sie dieses einzigartige Erlebnis, das durch die Ausrichtung von Erde, Sonne und Mond entsteht.

Quellen:

- NASA

– Universität von British Columbia